Аналитики раскрыли, сколько екатеринбуржцев поддержали идею увеличения призывного возраста

Половина екатеринбуржцев поддержали идею Шойгу о повышении призывного возраста

25 декабря 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Половина жителей Екатеринбурга за то, чтобы в РФ повысили призывной возраст Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о повышении призывного возраста с 18 до 21 года поддержали 49% екатеринбуржцев, при этом только 32% согласились с тем, чтобы поднять предельный возраст до 30 лет. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. «Идею увеличения призывного возраст в РФ с 18 до 21 года поддержали 49% екатеринбуржцев, 23% — нет», — говорится в сообщении. При этом, 47% жителей уральской столицы против того, чтобы предельный возраст поднимался до 30 лет, 32% — за это. Среди мужчин, особенно служивших в армии по призыву, сторонников инициативы больше, чем среди женщин. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин провел заседание коллегии Минобороны, на котором с предложением о повышении призывного возраста выступил Сергей Шойгу. После этого в Госдуме РФ раскрыли, что призывной возраст изменится не раньше 2023 года. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, свердловчане поддержали идею Шойгу.

Идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о повышении призывного возраста с 18 до 21 года поддержали 49% екатеринбуржцев, при этом только 32% согласились с тем, чтобы поднять предельный возраст до 30 лет. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. «Идею увеличения призывного возраст в РФ с 18 до 21 года поддержали 49% екатеринбуржцев, 23% — нет», — говорится в сообщении. При этом, 47% жителей уральской столицы против того, чтобы предельный возраст поднимался до 30 лет, 32% — за это. Среди мужчин, особенно служивших в армии по призыву, сторонников инициативы больше, чем среди женщин. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин провел заседание коллегии Минобороны, на котором с предложением о повышении призывного возраста выступил Сергей Шойгу. После этого в Госдуме РФ раскрыли, что призывной возраст изменится не раньше 2023 года. По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, свердловчане поддержали идею Шойгу.