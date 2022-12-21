Свердловчане поддержали Шойгу, предложившего увеличить возраст призыва

Свердловчане положительно приняли инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области положительно приняли инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу, предложившего повысить призывной возраст для срочной службы в армии. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил изменить возраст для призыва в армию с 18 лет до 21 года. С такой инициативой он выступил в ходе заседания коллегии Минобороны. Кроме всего, он предложил установить предельный возраст для призыва на срочную службу в армии до 30 лет.

«Жители Свердловской области очень положительно отреагировали на инициативу министра обороны страны Сергея Кужугетовича [Шойгу] повысить призывной возраст. В аппарат уполномоченного поступает много звонков от свердловчан. Чаще всего люди интересуются сроками принятия данной инициативы на законодательном уровне. И в целом считают, что данное предложение позволит набирать в армию уже сознательных молодых людей», — поделилась Мерзлякова.

URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин провел заседание коллегии Минобороны. Там выступил министр обороны Сергей Шойгу. На заседании подвели итоги деятельности ведомства в ходе спецоперации на Украине за 2022 год.