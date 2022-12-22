В Госдуме раскрыли, когда изменится призывной возраст

Призывной возраст в России может быть увеличен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Увеличение призывного возраста россиян с 18 лет до 21 года случится не раньше следующего года, поскольку связано с изменениями в законодательстве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов сообщил, что такая инициатива может быть осуществлена только через изменения в законодательстве. «Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — заявил Картаполов в ответ на вопрос ТАСС.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил изменить призывной возраст, сообщает ФАН. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы.
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