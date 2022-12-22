В Госдуме раскрыли, когда изменится призывной возраст

Депутат Картаполов: увеличение призывного возраста произойдет в 2023 году
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Призывной возраст в России может быть увеличен Фото:
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Увеличение призывного возраста россиян с 18 лет до 21 года случится не раньше следующего года, поскольку связано с изменениями в законодательстве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов сообщил, что такая инициатива может быть осуществлена только через изменения в законодательстве. «Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — заявил Картаполов в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил изменить призывной возраст, сообщает ФАН. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы.

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Увеличение призывного возраста россиян с 18 лет до 21 года случится не раньше следующего года, поскольку связано с изменениями в законодательстве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Картаполов сообщил, что такая инициатива может быть осуществлена только через изменения в законодательстве. «Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — заявил Картаполов в ответ на вопрос ТАСС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил изменить призывной возраст, сообщает ФАН. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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