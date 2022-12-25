Ветеран спецназа США обвинил ЦРУ в подготовке терактов в России

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Презентация доклада Андрея Манойло
В США возложили на ЦРУ ответственность за происшествия в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЦРУ занимаются подготовкой терактов в России, в том числе связанных с военно-промышленным комплексом. Об этом заявил боец американского спецназа Джек Мерфи со ссылкой на бывших представителей американской разведки и вооруженных сил.

«Бывшие чиновники отказались назвать конкретные цели кампании, проводимой ЦРУ, но железнодорожные мосты, топливные склады и электростанции в России были повреждены в результате необъяснимых инцидентов с тех пор», — сообщил Мерфи на своем сайте. Он отметил, что речь идет о происшествиях после начала спецоперации РФ на Украине.

Многочисленные диверсии усложняют снабжение российских сил, считает бывший офицер военизированных формирований ЦРУ Мик Малрой. Он отметил, что не знает, кто стоит за атаками по территории РФ.

Украинские спецслужбы несут ответственность за теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября, заявлял президент России Владимир Путин. В ФСБ также сообщали, что Украина готовила теракты в Московской области, но их удалось предотвратить.

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ЦРУ занимаются подготовкой терактов в России, в том числе связанных с военно-промышленным комплексом. Об этом заявил боец американского спецназа Джек Мерфи со ссылкой на бывших представителей американской разведки и вооруженных сил. «Бывшие чиновники отказались назвать конкретные цели кампании, проводимой ЦРУ, но железнодорожные мосты, топливные склады и электростанции в России были повреждены в результате необъяснимых инцидентов с тех пор», — сообщил Мерфи на своем сайте. Он отметил, что речь идет о происшествиях после начала спецоперации РФ на Украине. Многочисленные диверсии усложняют снабжение российских сил, считает бывший офицер военизированных формирований ЦРУ Мик Малрой. Он отметил, что не знает, кто стоит за атаками по территории РФ. Украинские спецслужбы несут ответственность за теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября, заявлял президент России Владимир Путин. В ФСБ также сообщали, что Украина готовила теракты в Московской области, но их удалось предотвратить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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