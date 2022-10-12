ФСБ предотвратила теракт в Московской области

ФСБ России сообщила о пресечении терактов, которые готовила Украина в Московской области РФ. В диверсиях планировалось задействовать ПЗРК «Игла», заявили в пресс-службе ведомства.
«Диверсионно-террористические акты с использованием высокоточного оружия в Московском регионе готовили спецслужбы Украины. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
Злоумышленник по заданию СБУ доставил из Эстонии в Россию в ПЗРК «Игла». Комплекс был спрятан в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи.
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ФСБ России сообщила о пресечении терактов, которые готовила Украина в Московской области РФ. В диверсиях планировалось задействовать ПЗРК «Игла», заявили в пресс-службе ведомства. «Диверсионно-террористические акты с использованием высокоточного оружия в Московском регионе готовили спецслужбы Украины. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Злоумышленник по заданию СБУ доставил из Эстонии в Россию в ПЗРК «Игла». Комплекс был спрятан в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи. Ранее в ФСБ России заявили о задержании исполнителей теракта на Крымском мосту, среди которых оказались пять россиян. Организатором диверсии назван глава военной разведки Украины. Также предотвращен теракт в Брянске. Его готовил гражданин Украины.