ФСБ предотвратила теракт в Московской области

12 октября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Задержан гражданин Украины 1972 года рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ФСБ России сообщила о пресечении терактов, которые готовила Украина в Московской области РФ. В диверсиях планировалось задействовать ПЗРК «Игла», заявили в пресс-службе ведомства. «Диверсионно-террористические акты с использованием высокоточного оружия в Московском регионе готовили спецслужбы Украины. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Злоумышленник по заданию СБУ доставил из Эстонии в Россию в ПЗРК «Игла». Комплекс был спрятан в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи. Ранее в ФСБ России заявили о задержании исполнителей теракта на Крымском мосту, среди которых оказались пять россиян. Организатором диверсии назван глава военной разведки Украины. Также предотвращен теракт в Брянске. Его готовил гражданин Украины.

ФСБ России сообщила о пресечении терактов, которые готовила Украина в Московской области РФ. В диверсиях планировалось задействовать ПЗРК «Игла», заявили в пресс-службе ведомства. «Диверсионно-террористические акты с использованием высокоточного оружия в Московском регионе готовили спецслужбы Украины. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Злоумышленник по заданию СБУ доставил из Эстонии в Россию в ПЗРК «Игла». Комплекс был спрятан в специально оборудованном тайнике в автомобиле. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи. Ранее в ФСБ России заявили о задержании исполнителей теракта на Крымском мосту, среди которых оказались пять россиян. Организатором диверсии назван глава военной разведки Украины. Также предотвращен теракт в Брянске. Его готовил гражданин Украины.