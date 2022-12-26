Экс-директора структуры челябинского правительства оставили в СИЗО до весны

27 декабря 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Алексею Абаимову продлили срок в СИЗО до 28 февраля 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою Челябинской области, Алексея Абаимова оставили за решеткой до весны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении в СИЗО до 28 февраля 2023 года. «Тракторозаводский райсуд отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об изменении меры пресечения. Ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей до 6 месяцев, то есть до 28 февраля 2023 года, было удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Абаимова и замминистра строительства региона Татьяну Антонову задержали в апреле 2020 года. Им предъявили обвинение в получении взятки от предпринимателя Михаила Азаматова. Эти деньги, по версии силовиков, Азаматов заплатил за контракты на строительство биатлонного центра в Златоусте. Также Абоимова обвиняют в получении взятки от директора ООО СК «Флагман». По версии следствия, он за 190 тысяч рублей подписал акты о фактически невыполненных работах при строительстве детсада в Аше, тем самым причинил ущерб бюджету на сумму 19 млн рублей. Застройщик в лице Евгения Юдина после задержания дал показания против Абаимова, и тому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою Челябинской области, Алексея Абаимова оставили за решеткой до весны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении в СИЗО до 28 февраля 2023 года. «Тракторозаводский райсуд отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об изменении меры пресечения. Ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей до 6 месяцев, то есть до 28 февраля 2023 года, было удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Абаимова и замминистра строительства региона Татьяну Антонову задержали в апреле 2020 года. Им предъявили обвинение в получении взятки от предпринимателя Михаила Азаматова. Эти деньги, по версии силовиков, Азаматов заплатил за контракты на строительство биатлонного центра в Златоусте. Также Абоимова обвиняют в получении взятки от директора ООО СК «Флагман». По версии следствия, он за 190 тысяч рублей подписал акты о фактически невыполненных работах при строительстве детсада в Аше, тем самым причинил ущерб бюджету на сумму 19 млн рублей. Застройщик в лице Евгения Юдина после задержания дал показания против Абаимова, и тому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест.