26 декабря 2022

Экс-директора структуры челябинского правительства оставили в СИЗО до весны

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Алексею Абаимову продлили срок в СИЗО до 28 февраля 2023 года Фото:
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Уголовные дела в челябинском минстрое

Бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою Челябинской области, Алексея Абаимова оставили за решеткой до весны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении в СИЗО до 28 февраля 2023 года.

«Тракторозаводский райсуд отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об изменении меры пресечения. Ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей до 6 месяцев, то есть до 28 февраля 2023 года, было удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Абаимова и замминистра строительства региона Татьяну Антонову задержали в апреле 2020 года. Им предъявили обвинение в получении взятки от предпринимателя Михаила Азаматова. Эти деньги, по версии силовиков, Азаматов заплатил за контракты на строительство биатлонного центра в Златоусте.

Также Абоимова обвиняют в получении взятки от директора ООО СК «Флагман». По версии следствия, он за 190 тысяч рублей подписал акты о фактически невыполненных работах при строительстве детсада в Аше, тем самым причинил ущерб бюджету на сумму 19 млн рублей. Застройщик в лице Евгения Юдина после задержания дал показания против Абаимова, и тому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

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Бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою Челябинской области, Алексея Абаимова оставили за решеткой до весны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении в СИЗО до 28 февраля 2023 года. «Тракторозаводский райсуд отклонил просьбу стороны защиты и обвиняемого об изменении меры пресечения. Ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей до 6 месяцев, то есть до 28 февраля 2023 года, было удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Абаимова и замминистра строительства региона Татьяну Антонову задержали в апреле 2020 года. Им предъявили обвинение в получении взятки от предпринимателя Михаила Азаматова. Эти деньги, по версии силовиков, Азаматов заплатил за контракты на строительство биатлонного центра в Златоусте. Также Абоимова обвиняют в получении взятки от директора ООО СК «Флагман». По версии следствия, он за 190 тысяч рублей подписал акты о фактически невыполненных работах при строительстве детсада в Аше, тем самым причинил ущерб бюджету на сумму 19 млн рублей. Застройщик в лице Евгения Юдина после задержания дал показания против Абаимова, и тому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест.
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