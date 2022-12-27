Mash: перед убийством троих детей в Екатеринбурге их отца спасали от бесов

28 декабря 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

За несколько дней до убийства троих детей свекровь пыталась спасти сына от бесов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За несколько дней до убийства троих детей в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге свекровь подозреваемой Анастасии Петровой пыталась спасти сына от бесов. Об этом сообщил Ural Mash в своем telegram-канале. «Накануне глава семьи уезжал к матери в Верхний Уфалей (Челябинская область) по настойчивой просьбе жены. Муж пожаловался на одержимость, которую сразу начали снимать святой водой. Мужчине полегчало», — пишет Ural Mash. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мать убила троих детей. Женщина пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».

За несколько дней до убийства троих детей в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге свекровь подозреваемой Анастасии Петровой пыталась спасти сына от бесов. Об этом сообщил Ural Mash в своем telegram-канале. «Накануне глава семьи уезжал к матери в Верхний Уфалей (Челябинская область) по настойчивой просьбе жены. Муж пожаловался на одержимость, которую сразу начали снимать святой водой. Мужчине полегчало», — пишет Ural Mash. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мать убила троих детей. Женщина пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».