Mash: перед убийством троих детей в Екатеринбурге их отца спасали от бесов

За несколько дней до убийства троих детей свекровь пыталась спасти сына от бесов
За несколько дней до убийства троих детей в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге свекровь подозреваемой Анастасии Петровой пыталась спасти сына от бесов. Об этом сообщил Ural Mash в своем telegram-канале.
«Накануне глава семьи уезжал к матери в Верхний Уфалей (Челябинская область) по настойчивой просьбе жены. Муж пожаловался на одержимость, которую сразу начали снимать святой водой. Мужчине полегчало», — пишет Ural Mash.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мать убила троих детей. Женщина пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».
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