27 декабря 2022

Mash: перед убийством троих детей в Екатеринбурге их отца спасали от бесов

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За несколько дней до убийства троих детей свекровь пыталась спасти сына от бесов Фото:

За несколько дней до убийства троих детей в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге свекровь подозреваемой Анастасии Петровой пыталась спасти сына от бесов. Об этом сообщил Ural Mash в своем telegram-канале.

«Накануне глава семьи уезжал к матери в Верхний Уфалей (Челябинская область) по настойчивой просьбе жены. Муж пожаловался на одержимость, которую сразу начали снимать святой водой. Мужчине полегчало», — пишет Ural Mash.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мать убила троих детей. Женщина пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».

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За несколько дней до убийства троих детей в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге свекровь подозреваемой Анастасии Петровой пыталась спасти сына от бесов. Об этом сообщил Ural Mash в своем telegram-канале. «Накануне глава семьи уезжал к матери в Верхний Уфалей (Челябинская область) по настойчивой просьбе жены. Муж пожаловался на одержимость, которую сразу начали снимать святой водой. Мужчине полегчало», — пишет Ural Mash. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мать убила троих детей. Женщина пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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