В новогоднюю ночь в ХМАО придут тридцатиградусные морозы

28 декабря 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

В ХМАО на Новый год придет похолодание до -31 градуса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО 31 декабря придет похолодание до 31 градуса ниже нуля, при этом ночью температура воздуха опустится до -36 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра ХМАО. «30 и 31 декабря переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура: 30 декабря ночью -21,-26 градусов, днем -19,-24 градуса; 31 декабря ночью -31,-36 градусов, днем -26,-31 градусов, в восточных районах -20,-25 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске заморозки продлятся до конца недели. Дневная температура в среднем составит 20-27 градусов ниже нуля, а ночью будет опускаться до -30 градусов. В пятницу ожидается небольшой снег. Ветер до 8 м/с. В Сургуте температура днем до конца недели составит 20-26 градусов ниже нуля, с похолоданием до -29 градусов ночью. В четверг небольшой снег и ветер до 8 м/с. В Нижневартовске средняя температура до конца недели днем составит -21…-28 градусов, ночью температура воздуха будет опускаться до -32 градусов. В среду и четверг небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с.

В ХМАО 31 декабря придет похолодание до 31 градуса ниже нуля, при этом ночью температура воздуха опустится до -36 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра ХМАО. «30 и 31 декабря переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура: 30 декабря ночью -21,-26 градусов, днем -19,-24 градуса; 31 декабря ночью -31,-36 градусов, днем -26,-31 градусов, в восточных районах -20,-25 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске заморозки продлятся до конца недели. Дневная температура в среднем составит 20-27 градусов ниже нуля, а ночью будет опускаться до -30 градусов. В пятницу ожидается небольшой снег. Ветер до 8 м/с. В Сургуте температура днем до конца недели составит 20-26 градусов ниже нуля, с похолоданием до -29 градусов ночью. В четверг небольшой снег и ветер до 8 м/с. В Нижневартовске средняя температура до конца недели днем составит -21…-28 градусов, ночью температура воздуха будет опускаться до -32 градусов. В среду и четверг небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с.