Пермяков зовут работать на горевшую ТЭЦ-9

29 декабря 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Средний уровень заработных плат сотрудников ТЭЦ — около 35 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» ищет в Перми десятки сотрудников. В том числе предприятие предлагает работу на ТЭЦ-9, где в конце ноября 2022 года произошел крупный пожар. Подробные описания вакансий размещены в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Пермский филиал ПАО „Т Плюс“ объявляет конкурс на вакансию на Пермскую ТЭЦ-9. Электромонтер по испытаниям и измерениям. Вам предстоит выполнение обязанностей производителя работ при проведении высоковольтных испытаний, обеспечение надежной работы изоляции высокого напряжения электрооборудования», — сообщается в описании одной из вакансий. Компания также примет на работу в ТЭЦ-9 оператора котельной, машиниста-обходчика, водителя электропогрузчика и других специалистов. Средний уровень зарплат на предприятии — 35 тысяч рублей в месяц. При этом компания обещает предоставить корпоративный пакет социальных льгот, в том числе добровольное медицинское страхование и компенсацию оплаты мобильной связи. Ранее URA.RU рассказывало про серьезный пожар на пермской ТЭЦ-9, в результате которого пострадали три человека. Один из них скончался в больнице. По факту гибели и травмирования сотрудников теплоэлектроцентрали было возбуждено уголовное дело.

Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» ищет в Перми десятки сотрудников. В том числе предприятие предлагает работу на ТЭЦ-9, где в конце ноября 2022 года произошел крупный пожар. Подробные описания вакансий размещены в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Пермский филиал ПАО „Т Плюс“ объявляет конкурс на вакансию на Пермскую ТЭЦ-9. Электромонтер по испытаниям и измерениям. Вам предстоит выполнение обязанностей производителя работ при проведении высоковольтных испытаний, обеспечение надежной работы изоляции высокого напряжения электрооборудования», — сообщается в описании одной из вакансий. Компания также примет на работу в ТЭЦ-9 оператора котельной, машиниста-обходчика, водителя электропогрузчика и других специалистов. Средний уровень зарплат на предприятии — 35 тысяч рублей в месяц. При этом компания обещает предоставить корпоративный пакет социальных льгот, в том числе добровольное медицинское страхование и компенсацию оплаты мобильной связи. Ранее URA.RU рассказывало про серьезный пожар на пермской ТЭЦ-9, в результате которого пострадали три человека. Один из них скончался в больнице. По факту гибели и травмирования сотрудников теплоэлектроцентрали было возбуждено уголовное дело.