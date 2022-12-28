Пермская фирма за миллион рублей уничтожит конфискованное имущество

29 декабря 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Компания обязуется уничтожать конфискованное таможенниками имущество и сохранять конфиденциальность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская компания «Капитал 59» займется уничтожением конфискованного, задержанного и изъятого таможенниками имущества. Она стала победителем электронного аукциона, объявленного пермским территориальным управлением Росимущества. Документация размещена на сайте ЕИС «Закупки». «Предмет контракта: оказание услуг по приему, транспортировке, хранению и уничтожению конфискованного, движимого бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность государства, а также товаров, задержанных или изъятых таможенными органами, на территории Пермского края», — говорится в представленной на сайте информации. Стоимость контракта стороны определили в сумму 991,8 тысячи рублей. Свои услуги ООО «Капитал 59» обязуется оказывать период с 1 сентября 2023 года по 31 июля 2024 года. Компания должна соблюдать конфиденциальность в работе с заказчиком, и «не разглашать информацию, ставшую известной в процессе оказания услуг». Среди имущества, подлежащего уничтожению, значится технологическое оборудование и запчасти к нему, товары народного потребления, древесина, табак, парфюмерная и БАДы. URA.RU рассказывало, что в Перми под уничтожение попали санкционные груши, сыр и хамон. В 2017 году пермские таможенники конфисковали оружие и боеприпасы на несколько миллионов рублей, но из-за халатного отношения большая часть конфискованного ими имущества была утеряна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская компания «Капитал 59» займется уничтожением конфискованного, задержанного и изъятого таможенниками имущества. Она стала победителем электронного аукциона, объявленного пермским территориальным управлением Росимущества. Документация размещена на сайте ЕИС «Закупки». «Предмет контракта: оказание услуг по приему, транспортировке, хранению и уничтожению конфискованного, движимого бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность государства, а также товаров, задержанных или изъятых таможенными органами, на территории Пермского края», — говорится в представленной на сайте информации. Стоимость контракта стороны определили в сумму 991,8 тысячи рублей. Свои услуги ООО «Капитал 59» обязуется оказывать период с 1 сентября 2023 года по 31 июля 2024 года. Компания должна соблюдать конфиденциальность в работе с заказчиком, и «не разглашать информацию, ставшую известной в процессе оказания услуг». Среди имущества, подлежащего уничтожению, значится технологическое оборудование и запчасти к нему, товары народного потребления, древесина, табак, парфюмерная и БАДы. URA.RU рассказывало, что в Перми под уничтожение попали санкционные груши, сыр и хамон. В 2017 году пермские таможенники конфисковали оружие и боеприпасы на несколько миллионов рублей, но из-за халатного отношения большая часть конфискованного ими имущества была утеряна.