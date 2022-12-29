Медики ХМАО дали советы, как избежать отравления едой в праздники

Чтобы не отравиться едой в новогодние праздники медики ХМАО советуют тщательно мыть фрукты и овощи, не хранить салаты при комнатной температуре более двух часов, не готовить еду человеку с признаками болезни. Об этом сообщается в telegram-канале «Здоровая Югра».
«Во время приготовления пищи необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Соблюдать правила гигиены при приготовлении блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся, тщательно промывать зелень, овощи и фрукты», — отмечается в сообщении.
Также не стоит смешивать недавно приготовленную еду с остатками от предыдущего дня. Торты и пирожные с кремом должны храниться в холодильнике. Скоропортящиеся продукты и готовые салаты не стоит оставлять на столе больше двух часов. Если человек чувствует недомогание, особенно при болях в животе и тошноте, ему лучше не готовить пищу. В холодильнике нельзя хранить открытый салат или торт по соседству с мясом для разморозки.
Ранее сообщалось, что тюменские медики не советуют покупать спиртное с рук и «нагуливать аппетит» перед тем, как сесть за стол, чтобы затем съесть больше. Готовить лучше знакомые, а не экзотические блюда.
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