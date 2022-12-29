В Перми дадут концерт композитора оскароносных фильмов Людовико Эйнауди

Филармония ждет гостей на уникальный концерт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проект «Неоклассика» в Перми представит концертную программу по лучшим произведениям итальянского композитора Людовико Эйнауди. Широкой публики его музыка известна по многочисленным фильмам, в том числе картине «Земля кочевников», которая получила три статуэтки «Оскар» и признана лучшим фильмом 2020 года на многих международных фестивалях.

«Людовико Эйнауди вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах „1+1“, триумфаторе последнего „Оскара“ „Земля кочевников“, „Черный лебедь“ Даррена Аронофски, „Мамочка“ Ксавье Долана», — отмечается на сайте проекта «Неоклассика».

Сам Эйнауди концертов с оркестром уже не дает. Но у пермяков есть шанс услышать его произведения в исполнении музыкантов «Солисты Неоклассика» и струнного оркестра. Выступления состоятся 15 и 27 января в органном зале Пермской филармонии.