Полянский допустил, что постпреду Украины понадобится психиатрическая помощь в СБ ООН

01 января 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Полянский считает, что Кислице нужна помощь психиатра Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постпреду Украины Сергею Кислице может понадобиться профессиональная психиатрическая помощь в Совете безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. «Жаль все-таки что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», — написал Полянский в своем telegram-канале . Такое заявление политика связано с недавней публикацией Кислицы в Twitter, где тот сказал о наступлении «последнего года» для России, а также постоянно хвастался часами с Бэтменом. Ранее Полянский высмеял Кислицу за грубый жест и антироссийские заявления. Глава украинской миссии опубликовал фото в соцсети, где он показывает грубый жест. При этом он стоял на этой фотографии в футболке с нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина.

Постпреду Украины Сергею Кислице может понадобиться профессиональная психиатрическая помощь в Совете безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. «Жаль все-таки что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», — написал Полянский в своем telegram-канале. Такое заявление политика связано с недавней публикацией Кислицы в Twitter, где тот сказал о наступлении «последнего года» для России, а также постоянно хвастался часами с Бэтменом. Ранее Полянский высмеял Кислицу за грубый жест и антироссийские заявления. Глава украинской миссии опубликовал фото в соцсети, где он показывает грубый жест. При этом он стоял на этой фотографии в футболке с нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина.