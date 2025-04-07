«Когда заносят гробы — не до смеха»: Цыгановы распекли происходящее на сцене

Певица Вика Цыганова продолжает свою борьбу с тем, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе. Артистка вместе с мужем Вадимом считают, что сейчас не время для популяризации контента и работ без смыслов, заявили они в разговоре с URA.RU.
«Сейчас не до смеха, когда заносят гробы. Представьте, если бы в вашем городе постоянно заносили гробы, а тут бы люди непонятной ориентации смешили, пили шампанское у всех на виду, демонстрировали обнаженные части тела. Что сделает адекватный человек? Выгонит их! Оторопь берет от таких персонажей сейчас! Мы не хотим, чтобы на гробах танцевали», — заявили собеседники агентства.
Во время проведения специальной военной операции нужно уважать людей, давать им вдохновляющее творчества, которое поможет переживать непростой период жизни. А сейчас же со стороны Запада идет отмена русской культуры, которую пытаются навязать и нашим соотечественникам, говорят Цыгановы.
«Все русское сейчас „токсично“. Это такой „собчачий“ (отсылка к позиции Ксении Собчак, — прим. ред.) подход к всему. Это необходимо искоренять, но делать можно только совместными усилиями и публичных персон, и обычных людей. Каждый должен отвечать за свое», — заключает Вика.
Ранее певица в беседе c URA.RU заявляла, что сейчас не время раздавать медальки и награды артистам с сомнительной репутацией. Со своей стороны они с мужем заняты поддержкой наших бойцов. После грандиозной операции «Поток» в Судже, Вика и Вадим выпустили песню «Труба».
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