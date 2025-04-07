МВД использует ИИ для задержания организаторов телефонного мошенничества в РФ

В ходе совместной операции ГУУР МВД России, ФСБ и других подразделений в нескольких регионах России были проведены обыски и задержания, направленные на борьбу с организованными группами мошенников, использующих технологии подмены номеров для телефонного мошенничества. В результате операции были пресечены действия 15 фигурантов, обеспечивавших работу узлов связи. Причем для их выявления был использован искусственный интеллект. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Удалось ликвидировать несколько узлов связи, занимавшихся незаконной деятельностью, и задержать лиц, причастных к организации мошенничества. <...> В настоящее время расследуются уголовные дела по фактам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество), и устанавливаются все соучастники противоправной деятельности», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что операция стала возможной благодаря использованию технологий искусственного интеллекта для выявления и блокирования узлов связи, которые помогали зарубежным мошенникам осуществлять аферы.
В ходе расследования была собрана информация о тысячах абонентских номеров, использовавшихся аферистами, а также о виртуальных серверах в Европе, обеспечивавших деятельность мошенников. В результате полицейские пресекли деятельность 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи.
Ранее МВД предупредило, что россияне могут оказаться под угрозой мошенников даже у себя в подъезде. Злоумышленники активно задействуют поддельные QR-коды для обмана горожан — получения их денег и персональных данных.
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