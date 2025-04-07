Тело Паши Техника отправят в Москву 8 апреля

Тело российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), скончавшегося в Таиланде, по официальным данным, от отравления, доставят в Москву утром 9 апреля. Об этом сообщил директор рэпера Марк Яровный.
«...Завтра вечерним бортом ... вылетает в Москву. Утром девятого числа он будет в Москве», — сказал Яровный на видео, опубликованном в его telegram-канале. Место и время прощания с рэпером будут объявлены позднее. По словам Яровного, церемония прощания будет открытой для всех желающих, а похороны пройдут «узким кругом».
40-летний Паша Техник попал в реанимацию на таиландском Пхукете с сильным отравлением. 4 апреля появились сообщения, что рэпер скончался.
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