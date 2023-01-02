Власти Украины: с начала спецоперации Киеву вернули 1596 пленных

С начала СВО Украина вернула 1596 пленных человек, сообщается на сайте ведомства
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С начала спецоперации Украина вернула 1596 пленных. Об этом сообщает официальный сайт министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.
«С начала спецоперации это 1596 человек. Из них 1464 — военные, еще 132 — гражданские лица», — уточняется в ведомстве.
Ранее на Украине заявили об очередном обмене пленными с Россией. Тогда Украина вернула 64 военнослужащих. В свою очередь уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявляла, что украинская сторона периодически срывает мероприятия по обмену военнопленными. В настоящий момент в ЛНР находятся более тысячи пленных солдат ВСУ.
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