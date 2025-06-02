ВСУ перебросили резервы на южнодонецкое направление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество контролируемых ВСУ рубежей значительно сократилось
Количество контролируемых ВСУ рубежей значительно сократилось Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южнодонецкое направление 152-ю отдельную егерскую бригаду в качестве резерва. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций», — передают источники ТАСС. Основная цель украинских подразделений — удержать оставшиеся под их контролем позиции на этом участке фронта.

По данным источников, количество контролируемых ВСУ рубежей на южнодонецком направлении значительно сократилось. Уровень подготовки 152-й егерской бригады оценивается как низкий. Это отражается на текущей ситуации в зоне боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южнодонецкое направление 152-ю отдельную егерскую бригаду в качестве резерва. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. «Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций», — передают источники ТАСС. Основная цель украинских подразделений — удержать оставшиеся под их контролем позиции на этом участке фронта. По данным источников, количество контролируемых ВСУ рубежей на южнодонецком направлении значительно сократилось. Уровень подготовки 152-й егерской бригады оценивается как низкий. Это отражается на текущей ситуации в зоне боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...