В окружении Назарбаева раскрыли причину визита первого президента Казахстана в Москву

Встреча Путина и Назарбаева носила частный характер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Назарбаева и Путина связывают многолетние дружеские отношения
Назарбаева и Путина связывают многолетние дружеские отношения Фото:

Встреча бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина, состоявшаяся 29 мая в Москве, носила частный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.

«...Визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер», —Укибай. Его комментарий опубликован на сайте первого президента.

По словам пресс-секретаря, между Назарбаевым и Путиным на протяжении многих лет сохраняются теплые, дружеские отношения, которые не зависят от их официального статуса. Кроме того, Укибай сообщил, что Назарбаев был приглашен на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России провел встречу с Назарбаевым, прибывшим с визитом в Москву, 29 мая. Лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина, состоявшаяся 29 мая в Москве, носила частный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай. «...Визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер», —Укибай. Его комментарий опубликован на сайте первого президента. По словам пресс-секретаря, между Назарбаевым и Путиным на протяжении многих лет сохраняются теплые, дружеские отношения, которые не зависят от их официального статуса. Кроме того, Укибай сообщил, что Назарбаев был приглашен на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Президент России провел встречу с Назарбаевым, прибывшим с визитом в Москву, 29 мая. Лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...