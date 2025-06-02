В окружении Назарбаева раскрыли причину визита первого президента Казахстана в Москву

Встреча бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина, состоявшаяся 29 мая в Москве, носила частный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.
«...Визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер», —Укибай. Его комментарий опубликован на сайте первого президента.
По словам пресс-секретаря, между Назарбаевым и Путиным на протяжении многих лет сохраняются теплые, дружеские отношения, которые не зависят от их официального статуса. Кроме того, Укибай сообщил, что Назарбаев был приглашен на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России провел встречу с Назарбаевым, прибывшим с визитом в Москву, 29 мая. Лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга.
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