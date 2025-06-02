Участок федеральной трассы «Амур» закрыт из-за атаки дронов

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ВСУ атаковали Амурскую область беспилотниками 1 июня
ВСУ атаковали Амурскую область беспилотниками 1 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Серышевском округе Амурской области перекрыт 11-километровый отрезок федеральной трассы «Амур» для всех видов транспорта из-за произошедшей 1 июня атакой ВСУ с применением дронов. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

«1 июня в 21.00 (15.00 мск) закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й км федеральной дороги Р-297 „Амур“ Чита — Хабаровск», — написало министерство на своем сайте. Там добавили, что на месте происшествия на текущий момент присутствуют сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве также предоставили альтернативные маршруты объезда для транспорта, следующего со стороны Хабаровска и Читы.

ВСУ 1 июня предприняли атаку с применением FPV-дронов на аэродромы, находящиеся на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей. Как уточнил губернатор Василий Орлов, авиационная база «Украинка», а также населенные пункты не подверглись ударам беспилотных летательных аппаратов. URA.RU вело онлайн-трансляцию в связи с атаками ВСУ по регионам. 

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В Серышевском округе Амурской области перекрыт 11-километровый отрезок федеральной трассы «Амур» для всех видов транспорта из-за произошедшей 1 июня атакой ВСУ с применением дронов. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. «1 июня в 21.00 (15.00 мск) закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й км федеральной дороги Р-297 „Амур“ Чита — Хабаровск», — написало министерство на своем сайте. Там добавили, что на месте происшествия на текущий момент присутствуют сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве также предоставили альтернативные маршруты объезда для транспорта, следующего со стороны Хабаровска и Читы. ВСУ 1 июня предприняли атаку с применением FPV-дронов на аэродромы, находящиеся на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей. Как уточнил губернатор Василий Орлов, авиационная база «Украинка», а также населенные пункты не подверглись ударам беспилотных летательных аппаратов. URA.RU вело онлайн-трансляцию в связи с атаками ВСУ по регионам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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