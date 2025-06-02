Участок федеральной трассы «Амур» закрыт из-за атаки дронов

В Серышевском округе Амурской области перекрыт 11-километровый отрезок федеральной трассы «Амур» для всех видов транспорта из-за произошедшей 1 июня атакой ВСУ с применением дронов. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
«1 июня в 21.00 (15.00 мск) закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й км федеральной дороги Р-297 „Амур“ Чита — Хабаровск», — написало министерство на своем сайте. Там добавили, что на месте происшествия на текущий момент присутствуют сотрудники правоохранительных органов. В ведомстве также предоставили альтернативные маршруты объезда для транспорта, следующего со стороны Хабаровска и Читы.
ВСУ 1 июня предприняли атаку с применением FPV-дронов на аэродромы, находящиеся на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей. Как уточнил губернатор Василий Орлов, авиационная база «Украинка», а также населенные пункты не подверглись ударам беспилотных летательных аппаратов. URA.RU вело онлайн-трансляцию в связи с атаками ВСУ по регионам.
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