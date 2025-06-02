Business Insider раскрыл планы НАТО на случай конфликта с Москвой

В случае возникновения возможного конфликта НАТО рассматривает сценарии, предусматривающие взятие под контроль российских аэродромов. Об этом сообщил корреспондент издания Business Insider, находившийся на территории Финляндии в ходе учений военно-политического блока.
«Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника», — говорится в материале издания. Там отметили, что военнослужащие альянса отрабатывали действия по захвату взлетно-посадочных полос. Особенно это актуально в ситуации, когда обороняющаяся сторона еще не привела в полную готовность свои средства противовоздушной обороны, добавил автор материала.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что западные государства сознательно стимулируют Финляндию к противостоянию с Россией. Она подчеркнула, что финское руководство выделяет значительные финансовые ресурсы на укрепление военной мощи, передает RT.
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