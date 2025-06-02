Business Insider раскрыл планы НАТО на случай конфликта с Москвой

BI: НАТО хочет захватить аэродромы в конфликте с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные НАТО отрабатывали захват взлетно-посадочных полос
Военные НАТО отрабатывали захват взлетно-посадочных полос Фото:

В случае возникновения возможного конфликта НАТО рассматривает сценарии, предусматривающие взятие под контроль российских аэродромов. Об этом сообщил корреспондент издания Business Insider, находившийся на территории Финляндии в ходе учений военно-политического блока.

«Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника», — говорится в материале издания. Там отметили, что военнослужащие альянса отрабатывали действия по захвату взлетно-посадочных полос. Особенно это актуально в ситуации, когда обороняющаяся сторона еще не привела в полную готовность свои средства противовоздушной обороны, добавил автор материала. 

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что западные государства сознательно стимулируют Финляндию к противостоянию с Россией. Она подчеркнула, что финское руководство выделяет значительные финансовые ресурсы на укрепление военной мощи, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае возникновения возможного конфликта НАТО рассматривает сценарии, предусматривающие взятие под контроль российских аэродромов. Об этом сообщил корреспондент издания Business Insider, находившийся на территории Финляндии в ходе учений военно-политического блока. «Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника», — говорится в материале издания. Там отметили, что военнослужащие альянса отрабатывали действия по захвату взлетно-посадочных полос. Особенно это актуально в ситуации, когда обороняющаяся сторона еще не привела в полную готовность свои средства противовоздушной обороны, добавил автор материала.  Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что западные государства сознательно стимулируют Финляндию к противостоянию с Россией. Она подчеркнула, что финское руководство выделяет значительные финансовые ресурсы на укрепление военной мощи, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...