Пасечник: в ЛНР находятся более 1,2 тысячи пленных украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
РФ соблюдает нормы международного права в отношении военнопленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской народной республике (ЛНР) находятся более 1,2 тысячи пленных солдат ВСУ. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«В настоящий момент в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов. Все они содержатся согласно нормам международного права», — сказал Пасечник в интервью ТАСС.

При этом российские военные сталкиваются с пытками в плену на Украине, сообщили в Следственном комитете РФ. Две недели назад Украина и Россия обменялись военнопленными, сообщал глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, к ним вернулись 64 солдата. Украина периодически срывает обмен, откладывает даты и меняет списки, заявляли власти ЛНР.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Луганской народной республике (ЛНР) находятся более 1,2 тысячи пленных солдат ВСУ. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В настоящий момент в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов. Все они содержатся согласно нормам международного права», — сказал Пасечник в интервью ТАСС. При этом российские военные сталкиваются с пытками в плену на Украине, сообщили в Следственном комитете РФ. Две недели назад Украина и Россия обменялись военнопленными, сообщал глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, к ним вернулись 64 солдата. Украина периодически срывает обмен, откладывает даты и меняет списки, заявляли власти ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...