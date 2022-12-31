Пасечник: в ЛНР находятся более 1,2 тысячи пленных украинцев

В Луганской народной республике (ЛНР) находятся более 1,2 тысячи пленных солдат ВСУ. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«В настоящий момент в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов. Все они содержатся согласно нормам международного права», — сказал Пасечник в интервью ТАСС.
При этом российские военные сталкиваются с пытками в плену на Украине, сообщили в Следственном комитете РФ. Две недели назад Украина и Россия обменялись военнопленными, сообщал глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, к ним вернулись 64 солдата. Украина периодически срывает обмен, откладывает даты и меняет списки, заявляли власти ЛНР.
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В Луганской народной республике (ЛНР) находятся более 1,2 тысячи пленных солдат ВСУ. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В настоящий момент в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов. Все они содержатся согласно нормам международного права», — сказал Пасечник в интервью ТАСС. При этом российские военные сталкиваются с пытками в плену на Украине, сообщили в Следственном комитете РФ. Две недели назад Украина и Россия обменялись военнопленными, сообщал глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, к ним вернулись 64 солдата. Украина периодически срывает обмен, откладывает даты и меняет списки, заявляли власти ЛНР.