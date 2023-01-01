01 января 2023
31 декабря 2022

В Челябинской области пожарные отбуксировали рыбаков с заснеженной трассы. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Рыбакам, застрявшим на трассе в снегопад и метель, помогли сотрудники пожарной части Фото:

В Челябинской области сотрудники пожарной части помогли магнитогорским рыбакам не остаться в снегопад на трассе. Об этом один из участников происшествия 2 января рассказал в социальных сетях.

«Хотелось отблагодарить сотрудников пожарной части 251 за помощь. С утра, поехав на рыбалку в прогнозе все было отлично, но с 12:00 пошел снег и сильный ветер! Передуло всю полевую дорогу так, что откапывая автомобиль с одной стороны, задувало другую и на оборот. Огромнейшее спасибо сотрудникам 251 пожарной части!», — написал Петр Качур в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Застрявшие на дороге рыбаки позвонили в МЧС. Сотрудники ведомства отбуксировали автомобиль до поселка Желтинский Агаповского района Челябинской области.

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В Челябинской области сотрудники пожарной части помогли магнитогорским рыбакам не остаться в снегопад на трассе. Об этом один из участников происшествия 2 января рассказал в социальных сетях. «Хотелось отблагодарить сотрудников пожарной части 251 за помощь. С утра, поехав на рыбалку в прогнозе все было отлично, но с 12:00 пошел снег и сильный ветер! Передуло всю полевую дорогу так, что откапывая автомобиль с одной стороны, задувало другую и на оборот. Огромнейшее спасибо сотрудникам 251 пожарной части!», — написал Петр Качур в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Застрявшие на дороге рыбаки позвонили в МЧС. Сотрудники ведомства отбуксировали автомобиль до поселка Желтинский Агаповского района Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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