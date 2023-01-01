В Челябинской области пожарные отбуксировали рыбаков с заснеженной трассы. Видео

02 января 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Рыбакам, застрявшим на трассе в снегопад и метель, помогли сотрудники пожарной части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сотрудники пожарной части помогли магнитогорским рыбакам не остаться в снегопад на трассе. Об этом один из участников происшествия 2 января рассказал в социальных сетях. «Хотелось отблагодарить сотрудников пожарной части 251 за помощь. С утра, поехав на рыбалку в прогнозе все было отлично, но с 12:00 пошел снег и сильный ветер! Передуло всю полевую дорогу так, что откапывая автомобиль с одной стороны, задувало другую и на оборот. Огромнейшее спасибо сотрудникам 251 пожарной части!», — написал Петр Качур в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Застрявшие на дороге рыбаки позвонили в МЧС. Сотрудники ведомства отбуксировали автомобиль до поселка Желтинский Агаповского района Челябинской области.

В Челябинской области сотрудники пожарной части помогли магнитогорским рыбакам не остаться в снегопад на трассе. Об этом один из участников происшествия 2 января рассказал в социальных сетях. «Хотелось отблагодарить сотрудников пожарной части 251 за помощь. С утра, поехав на рыбалку в прогнозе все было отлично, но с 12:00 пошел снег и сильный ветер! Передуло всю полевую дорогу так, что откапывая автомобиль с одной стороны, задувало другую и на оборот. Огромнейшее спасибо сотрудникам 251 пожарной части!», — написал Петр Качур в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». Застрявшие на дороге рыбаки позвонили в МЧС. Сотрудники ведомства отбуксировали автомобиль до поселка Желтинский Агаповского района Челябинской области.