В Челябинской области сотрудники пожарной части помогли магнитогорским рыбакам не остаться в снегопад на трассе. Об этом один из участников происшествия 2 января рассказал в социальных сетях.
«Хотелось отблагодарить сотрудников пожарной части 251 за помощь. С утра, поехав на рыбалку в прогнозе все было отлично, но с 12:00 пошел снег и сильный ветер! Передуло всю полевую дорогу так, что откапывая автомобиль с одной стороны, задувало другую и на оборот. Огромнейшее спасибо сотрудникам 251 пожарной части!», — написал Петр Качур в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
Застрявшие на дороге рыбаки позвонили в МЧС. Сотрудники ведомства отбуксировали автомобиль до поселка Желтинский Агаповского района Челябинской области.
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