Жительница ХМАО пожаловалась на детей, кидающих петарды в окна

05 января 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

По словам автора поста, дети бросали петарды в окна жилого дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Покачах (ХМАО) местная жительница возмутилась из-за поведения детей, которые бросали петарды в окна жилого дома. Пост размещен в группе «Что интересного? Покачи» в соцсети «ВКонтакте». «Это ужас какой-то. Дети закидывают „бомбочки“ в окна. Недалеко и до пожара. Замечание сделали, так еще и нахамили. Проведите беседу со своими детьми», — написала пользователь Иринка Курманова. В комментариях Данил Раковский задался вопросом: что изменится из-за размещенной в соцсети информации. «Люди будут бдительнее и, возможно, часть родителей поговорит со своими детьми о недопустимости подобного поведения», — ответила Светлана Ивановна. «Можно коллективно поржать, но, если стекло в окне треснет, с кого требовать возмещение ущерба? Дети в таком возрасте, что должно быть понимание, что чужое ломать нельзя», — добавила администрация группы в комментариях. Вадим Иванов опроверг информацию о том, что дети целились в окна. «Это конечно плохо, что дети так себя ведут. Но в окна никто ничего не кидал. Я пристально наблюдал и видел, как вы это снимаете. После я подошел и поговорил с ними», — написал он. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска жаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Они также отметили, что ребята агрессивно ответили взрослым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Покачах (ХМАО) местная жительница возмутилась из-за поведения детей, которые бросали петарды в окна жилого дома. Пост размещен в группе «Что интересного? Покачи» в соцсети «ВКонтакте». «Это ужас какой-то. Дети закидывают „бомбочки“ в окна. Недалеко и до пожара. Замечание сделали, так еще и нахамили. Проведите беседу со своими детьми», — написала пользователь Иринка Курманова. В комментариях Данил Раковский задался вопросом: что изменится из-за размещенной в соцсети информации. «Люди будут бдительнее и, возможно, часть родителей поговорит со своими детьми о недопустимости подобного поведения», — ответила Светлана Ивановна. «Можно коллективно поржать, но, если стекло в окне треснет, с кого требовать возмещение ущерба? Дети в таком возрасте, что должно быть понимание, что чужое ломать нельзя», — добавила администрация группы в комментариях. Вадим Иванов опроверг информацию о том, что дети целились в окна. «Это конечно плохо, что дети так себя ведут. Но в окна никто ничего не кидал. Я пристально наблюдал и видел, как вы это снимаете. После я подошел и поговорил с ними», — написал он. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска жаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Они также отметили, что ребята агрессивно ответили взрослым.