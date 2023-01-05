В Челябинской области свердловчанин и тюменец устроили смертельное ДТП. Фото

05 января 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Прибывшие на место ДТП медики не смогли спасти пассажира Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, участниками аварии стали водители из Свердловской и Тюменской областей. «На дороге между поселками Усть-Багаряк и Тюбук водитель Toyota Sequoia из Свердловской области не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania, которым управлял житель Тюмени. В результате ДТП супруга свердловчанина, сидевшая на пассажирском сидении, получила травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там подтвердили факт ДТП. Подробности будут позднее. Ранее инспекторы предупреждали водителей о надвигающихся на область осадках. В условиях ограниченной видимости им рекомендовали отказаться от дальних поездок. Весь личный состав Госавтоинспекции приведен в режим повышенной готовности. Легковушка врезалась в лоб грузовику, стоящему на обочине Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Обновлено в 13:51 по Уральскому времени: В пресс-службе ГИБДД региона URA.RU сообщили, что сотрудниками проводится проверка по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, участниками аварии стали водители из Свердловской и Тюменской областей. «На дороге между поселками Усть-Багаряк и Тюбук водитель Toyota Sequoia из Свердловской области не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania, которым управлял житель Тюмени. В результате ДТП супруга свердловчанина, сидевшая на пассажирском сидении, получила травмы, от которых скончалась в карете скорой помощи», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там подтвердили факт ДТП. Подробности будут позднее. Ранее инспекторы предупреждали водителей о надвигающихся на область осадках. В условиях ограниченной видимости им рекомендовали отказаться от дальних поездок. Весь личный состав Госавтоинспекции приведен в режим повышенной готовности. Обновлено в 13:51 по Уральскому времени: В пресс-службе ГИБДД региона URA.RU сообщили, что сотрудниками проводится проверка по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.