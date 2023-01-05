В Екатеринбурге завершилась гонка с именитыми лыжниками. Фото, видео

06 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Победителям вручили денежные призы по результатам трех дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге прошел заключительный этап «Уральской лыжной многодневки на Кубок Главы Екатеринбурга». В третий день соревнований спортсмены переместились на вершину горнолыжного комплекса «Уктус», где им во время гонки предстояло подниматься в гору. Как признался корреспонденту URA.RU участник Самир Мастиев, последний день оказался самым сложным. «По началу тяжело и кантовкой (движение лыжами, которое происходит ближе всего к поверхности снега — прим. ред.) тяжело. Там в середине где-то момент был — можно было передохнуть чуть-чуть. Финишная горка вообще серьезная», — рассказал Мастиев. Призовые места среди профессиональных спортсменов распределились также, как и во второй день соревнований. Лучшим стал четырехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов, второе место занял серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Иван Якимушкин, замыкает тройку призер первенства мира и Европы Василий Томшин. Профессиональным спортсменам вручили денежные сертификаты номиналом в 30, 50 и 100 тысяч рублей, призерам-любителям подарили по 20, 30 и 50 тысяч рублей. После гонки итоги подвел и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который признался, что считает проведенную впервые многодневку удачной. «По всем ощущениям первый блин не оказался комом. Мне кажется, наша „Уральская лыжная многодневка“ состоялась, впечатления самые положительные. Было три интересных этапа: и ночная гонка, и дневная, и финиш в гору», — заявил Орлов. Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный турнир стартовал вечером 4 января на базе «Динамо». Инициатором трехдневной лыжной гонки стал глава Екатеринбурге Алексей Орлов. Как пояснили власти города, лыжная многодневка помогает олимпийцам и мировым призерам держать себя в форме, пока они не могут выступать на крупных международных первенствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошел заключительный этап «Уральской лыжной многодневки на Кубок Главы Екатеринбурга». В третий день соревнований спортсмены переместились на вершину горнолыжного комплекса «Уктус», где им во время гонки предстояло подниматься в гору. Как признался корреспонденту URA.RU участник Самир Мастиев, последний день оказался самым сложным. «По началу тяжело и кантовкой (движение лыжами, которое происходит ближе всего к поверхности снега — прим. ред.) тяжело. Там в середине где-то момент был — можно было передохнуть чуть-чуть. Финишная горка вообще серьезная», — рассказал Мастиев. Призовые места среди профессиональных спортсменов распределились также, как и во второй день соревнований. Лучшим стал четырехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов, второе место занял серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Иван Якимушкин, замыкает тройку призер первенства мира и Европы Василий Томшин. Профессиональным спортсменам вручили денежные сертификаты номиналом в 30, 50 и 100 тысяч рублей, призерам-любителям подарили по 20, 30 и 50 тысяч рублей. После гонки итоги подвел и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который признался, что считает проведенную впервые многодневку удачной. «По всем ощущениям первый блин не оказался комом. Мне кажется, наша „Уральская лыжная многодневка“ состоялась, впечатления самые положительные. Было три интересных этапа: и ночная гонка, и дневная, и финиш в гору», — заявил Орлов. Ранее URA.RU рассказывало, что спортивный турнир стартовал вечером 4 января на базе «Динамо». Инициатором трехдневной лыжной гонки стал глава Екатеринбурге Алексей Орлов. Как пояснили власти города, лыжная многодневка помогает олимпийцам и мировым призерам держать себя в форме, пока они не могут выступать на крупных международных первенствах.