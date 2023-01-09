Психолог рассказала, как свердловчанам справиться с апатией и грустью после новогодних каникул

Психолог Рыжик: в борьбе с тревогой свердловчанам поможет четкий план действий на будущее

10 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Клинический психолог Валерия Рыжик считает, что свердловчанам необходимо следить за своим здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В борьбе с тревогой свердловчанам поможет четкий план и перечень конкретных целей на ближайшее будущее. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик. По ее словам, после праздников на смену веселью и радости нередко приходят раздражение и лень. «После праздников многие испытывают чувство подавленности и разочарования. В борьбе с тревогой и фрустрацией поможет четкий план на ближайшее будущее. Это поможет избавиться от чувства неопределенности. Я рекомендую свердловчанам не составлять глобальный список достижений на весь год. Лучше начать с двух-трех реально выполнимых задач», — заявила Рыжик. Во время новогодних праздников не только нервная система переутомляется от большого количества ярких событий, но и весь организм испытывает нагрузки. «Позаботьтесь о своем физическом здоровье. Даже если корень проблемы — психологические нарушения, вашему организму нужны силы, чтобы с ними справиться. Прежде всего, необходимо наладить режим сна и питания», — поделилась клинический психолог. «Если у вас не получается справиться с удручающим состоянием самостоятельно, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Сейчас поговорить с психологом можно, не выходя из дома, при помощи телемедицинских консультаций», — напомнила эксперт лаборатории «Гемотест». По словам Валерии Рыжик, еще один верный способ не поддаться грусти после окончания новогодних каникул — не воспринимать праздники и отпуск как единственную возможность отдохнуть. Необходимо достаточное время на отдых каждые выходные, а не раз в году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В борьбе с тревогой свердловчанам поможет четкий план и перечень конкретных целей на ближайшее будущее. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик. По ее словам, после праздников на смену веселью и радости нередко приходят раздражение и лень. «После праздников многие испытывают чувство подавленности и разочарования. В борьбе с тревогой и фрустрацией поможет четкий план на ближайшее будущее. Это поможет избавиться от чувства неопределенности. Я рекомендую свердловчанам не составлять глобальный список достижений на весь год. Лучше начать с двух-трех реально выполнимых задач», — заявила Рыжик. Во время новогодних праздников не только нервная система переутомляется от большого количества ярких событий, но и весь организм испытывает нагрузки. «Позаботьтесь о своем физическом здоровье. Даже если корень проблемы — психологические нарушения, вашему организму нужны силы, чтобы с ними справиться. Прежде всего, необходимо наладить режим сна и питания», — поделилась клинический психолог. «Если у вас не получается справиться с удручающим состоянием самостоятельно, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Сейчас поговорить с психологом можно, не выходя из дома, при помощи телемедицинских консультаций», — напомнила эксперт лаборатории «Гемотест». По словам Валерии Рыжик, еще один верный способ не поддаться грусти после окончания новогодних каникул — не воспринимать праздники и отпуск как единственную возможность отдохнуть. Необходимо достаточное время на отдых каждые выходные, а не раз в году.