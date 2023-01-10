Свердловские силовики брошены на поиски женщины, которая пропала с двумя детьми

11 января 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Женщина и ее дети пропали 10 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские полицейские ищут жительницу Тавды, которая вышла из машины с двумя своими детьми и ушла в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Проанализировав видео с камер наблюдения, сыщики уголовного розыска выяснили, что Наталья и ее сыновья вышли из авто самостоятельно и направились в пока неизвестном направлении», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что женщина работает проводником на железной дороге. По одной из версий, причиной ухода мог стать бытовой конфликт. Силовики сообщили, что женщина была в синем платье, черном пуховике, с большой клетчатой сумкой. Полиция обратилась к свердловчанам, которые видели женщину, с просьбой звонить по телефонам 8 (34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские ищут жительницу Тавды, которая вышла из машины с двумя своими детьми и ушла в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Проанализировав видео с камер наблюдения, сыщики уголовного розыска выяснили, что Наталья и ее сыновья вышли из авто самостоятельно и направились в пока неизвестном направлении», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что женщина работает проводником на железной дороге. По одной из версий, причиной ухода мог стать бытовой конфликт. Силовики сообщили, что женщина была в синем платье, черном пуховике, с большой клетчатой сумкой. Полиция обратилась к свердловчанам, которые видели женщину, с просьбой звонить по телефонам 8 (34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61.