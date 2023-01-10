Свердловские силовики брошены на поиски женщины, которая пропала с двумя детьми

Свердловские полицейские ищут жительницу Тавды, которая вышла из машины с двумя своими детьми и ушла в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Проанализировав видео с камер наблюдения, сыщики уголовного розыска выяснили, что Наталья и ее сыновья вышли из авто самостоятельно и направились в пока неизвестном направлении», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что женщина работает проводником на железной дороге.
По одной из версий, причиной ухода мог стать бытовой конфликт. Силовики сообщили, что женщина была в синем платье, черном пуховике, с большой клетчатой сумкой. Полиция обратилась к свердловчанам, которые видели женщину, с просьбой звонить по телефонам 8 (34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Свердловские полицейские ищут жительницу Тавды, которая вышла из машины с двумя своими детьми и ушла в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Проанализировав видео с камер наблюдения, сыщики уголовного розыска выяснили, что Наталья и ее сыновья вышли из авто самостоятельно и направились в пока неизвестном направлении», — сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что женщина работает проводником на железной дороге. По одной из версий, причиной ухода мог стать бытовой конфликт. Силовики сообщили, что женщина была в синем платье, черном пуховике, с большой клетчатой сумкой. Полиция обратилась к свердловчанам, которые видели женщину, с просьбой звонить по телефонам 8 (34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61.