Ради барельефа Ройзмана* мэр Екатеринбурга обделил чиновников

Евгений Ройзман был спикером гордумы в 2013—2018 годах, тогда мэром был именно он, а не глава администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ради установки барельефов экс-мэров Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом в список иноагентов) и Александра Высокинского (ныне сенатор) на третьем этаже горадминистрации действующий градоначальник Алексей Орлов сэкономил на ремонте кабинетов. Деньги на барельефы были взяты из сметы управления делами, отвечающего за содержание дома власти, пояснили URA.RU в мэрии.

«Стоимость одного бронзового барельефа — порядка 200 тысяч рублей. Это средства управделами», — поделился собеседник. Авторами барельефов он назвал скульпторов Льва Пузакова и Ивана Дубровина.

Как писало URA.RU, барельефы Ройзмана и Высокинского торжественно открыли днем 11 января в так называемой «Галерее глав» на третьем этаже администрации, где располагаются кабинеты первых лиц города. По словам Орлова, увековечив предшественников, он «восстановил историческую справедливость», отдал должное традиции. Сейчас в галерее 31 барельеф — в честь людей, руководивших Екатеринбургом с середины 18 века.

Внимание к барельефу Ройзмана — спикера гордумы в 2013—2018 годах — приковано в связи с тем, что в ноябре Минюст РФ внес его в список иноагентов. А за два месяца до этого стало известно о возбуждении в отношении политика уголовного дела по статье о дискредитации армии. Суд наложил на Ройзмана ограничения: среди прочего он не может пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия. По этой причине Орлов не стал приглашать его на церемонию, хотя изначально такое намерение было.

Пометок о том, что Евгений Ройзман признан иноагентом, нет. Они и не нужны, говорят юристы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов