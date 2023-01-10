10 января 2023

Пермячка с инвалидностью пожаловалась на обманувшего на деньги юриста

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрист взял за услуги 48 тысяч рублей Фото:

Пермячка со II степенью инвалидности пожаловалась на обман юриста, который взял деньги и перестал выходить на связь. Женщина решила обратиться специалисту, после того, как получила сотрясения мозга у пермского ТЦ и не могла добиться компенсации. Об этом URA.RU рассказали в Пермской краевой организации Всероссийского Общества Инвалидов.

«Заключили договор, но никаких действий юрист не совершил, в том числе и не обратился в прокуратуру. С момента получения денег на звонки не отвечает», — рассказали в организации. За свои услуги юрист взял 48 тысяч рублей.

Осенью предыдущего года Зевахина пришла на праздничное мероприятие в ТЦ «Планета». Там на голову женщины упала вывеска со входа, из-за чего ей стало плохо. В первый раз, когда пермячку увезли на скорой в больницу, врачи сказали, что ничего серьезного. Позже ночью Зевахиной стало еще хуже и пришлось во второй раз ехать в медучреждение, где обнаружили сотрясение мозга.

В правоохранительных органах возбуждать уголовное дело не стали, тогда женщина и решила обратиться к юристу, который проблемой не занимался. Позже пермячку все-таки отправили на судмедэкспертизу. В обществе инвалидов ей помогли написать заявление, дело передали в районную прокуратуру.

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Пермячка со II степенью инвалидности пожаловалась на обман юриста, который взял деньги и перестал выходить на связь. Женщина решила обратиться специалисту, после того, как получила сотрясения мозга у пермского ТЦ и не могла добиться компенсации. Об этом URA.RU рассказали в Пермской краевой организации Всероссийского Общества Инвалидов. «Заключили договор, но никаких действий юрист не совершил, в том числе и не обратился в прокуратуру. С момента получения денег на звонки не отвечает», — рассказали в организации. За свои услуги юрист взял 48 тысяч рублей. Осенью предыдущего года Зевахина пришла на праздничное мероприятие в ТЦ «Планета». Там на голову женщины упала вывеска со входа, из-за чего ей стало плохо. В первый раз, когда пермячку увезли на скорой в больницу, врачи сказали, что ничего серьезного. Позже ночью Зевахиной стало еще хуже и пришлось во второй раз ехать в медучреждение, где обнаружили сотрясение мозга. В правоохранительных органах возбуждать уголовное дело не стали, тогда женщина и решила обратиться к юристу, который проблемой не занимался. Позже пермячку все-таки отправили на судмедэкспертизу. В обществе инвалидов ей помогли написать заявление, дело передали в районную прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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