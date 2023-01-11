Доброволец обратился к свердловскому депутату, чтобы отправиться на спецоперацию

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Свердловский депутат помог добровольцу отправиться на спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Тулы Антон обратился к свердловскому депутату Госдумы Алексею Альшевских, чтобы добровольно отправиться в зону СВО санитаром в военный госпиталь. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале.

«Ко мне обратился местный житель Тулы со словами, что не может оставаться в стороне от происходящего на Украине. Много раз просился санитаром в военный госпиталь, а ему отказывали. Я замолвил за парня слово перед Минобороны», — отметил Алексей Альшевских.

Обращение Альшевских принято к рассмотрению Минобороны. «Необходимо всемирно поддерживать инициативных граждан», — сказал депутат Госдумы от Свердловской области, процитировав слова президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство сообщало, что мэр Екатеринбурга снял квартиру пенсионерке, которая едет лечить раненых солдат. Попасть в прифронтовую зону она пыталась с конца сентября — когда началась частичная мобилизация и ее сын ушел на фронт добровольцем.

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Житель Тулы Антон обратился к свердловскому депутату Госдумы Алексею Альшевских, чтобы добровольно отправиться в зону СВО санитаром в военный госпиталь. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале. «Ко мне обратился местный житель Тулы со словами, что не может оставаться в стороне от происходящего на Украине. Много раз просился санитаром в военный госпиталь, а ему отказывали. Я замолвил за парня слово перед Минобороны», — отметил Алексей Альшевских. Обращение Альшевских принято к рассмотрению Минобороны. «Необходимо всемирно поддерживать инициативных граждан», — сказал депутат Госдумы от Свердловской области, процитировав слова президента РФ Владимира Путина. Ранее агентство сообщало, что мэр Екатеринбурга снял квартиру пенсионерке, которая едет лечить раненых солдат. Попасть в прифронтовую зону она пыталась с конца сентября — когда началась частичная мобилизация и ее сын ушел на фронт добровольцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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