Доброволец обратился к свердловскому депутату, чтобы отправиться на спецоперацию

Свердловский депутат помог добровольцу отправиться на спецоперацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тулы Антон обратился к свердловскому депутату Госдумы Алексею Альшевских, чтобы добровольно отправиться в зону СВО санитаром в военный госпиталь. Об этом избранник народа рассказал в своем telegram-канале.

«Ко мне обратился местный житель Тулы со словами, что не может оставаться в стороне от происходящего на Украине. Много раз просился санитаром в военный госпиталь, а ему отказывали. Я замолвил за парня слово перед Минобороны», — отметил Алексей Альшевских.

Обращение Альшевских принято к рассмотрению Минобороны. «Необходимо всемирно поддерживать инициативных граждан», — сказал депутат Госдумы от Свердловской области, процитировав слова президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство сообщало, что мэр Екатеринбурга снял квартиру пенсионерке, которая едет лечить раненых солдат. Попасть в прифронтовую зону она пыталась с конца сентября — когда началась частичная мобилизация и ее сын ушел на фронт добровольцем.