В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова

Песков: критика Путина в адрес Мантурова не является чем-то необычным
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Критика министров является рабочим процессом, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Это обычный рабочий процесс», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос ТАСС о критике президента работы Мантурова.

В январе Путин провел совещание с членами правительства. На нем он был недоволен тем, что у некоторых предприятий нет заказов на производство воздушных судов. После этого он поручил Матурову завершить всю работу за месяц.

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Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Это обычный рабочий процесс», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос ТАСС о критике президента работы Мантурова. В январе Путин провел совещание с членами правительства. На нем он был недоволен тем, что у некоторых предприятий нет заказов на производство воздушных судов. После этого он поручил Матурову завершить всю работу за месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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