В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова Песков: критика Путина в адрес Мантурова не является чем-то необычным 11 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 + Критика министров является рабочим процессом, заявил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Это обычный рабочий процесс», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос ТАСС о критике президента работы Мантурова. В январе Путин провел совещание с членами правительства. На нем он был недоволен тем, что у некоторых предприятий нет заказов на производство воздушных судов. После этого он поручил Матурову завершить всю работу за месяц. Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Это обычный рабочий процесс», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос ТАСС о критике президента работы Мантурова. В январе Путин провел совещание с членами правительства. На нем он был недоволен тем, что у некоторых предприятий нет заказов на производство воздушных судов. После этого он поручил Матурову завершить всю работу за месяц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям