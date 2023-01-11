В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова

Критика министров является рабочим процессом, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Это обычный рабочий процесс», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос ТАСС о критике президента работы Мантурова.
В январе Путин провел совещание с членами правительства. На нем он был недоволен тем, что у некоторых предприятий нет заказов на производство воздушных судов. После этого он поручил Матурову завершить всю работу за месяц.
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