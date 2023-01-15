15 января 2023

Партии РФ готовятся к выборам в новых регионах, несмотря на военное положение

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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Парламентские партии начали подготовку к выборам в новых регионах РФ Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Парламентские партии Российской Федерации начали подготовку к выборам в законодательные органы Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, которые намечены на сентябрь текущего года. Подготовка начата, несмотря на военное положение, сообщают источники в парламентских партиях.

«Все парламентские партии начали подготовку к намеченным на сентябрь 2023 года выборам в законодательные органы новых российских регионов. Несмотря на то что сейчас на этих территориях действует военное положение, во время которого выборы по закону не проводятся, в партиях исходят из того, что избирательные кампании состоятся», — сообщает «Коммерсант», со ссылкой на источники в парламентских партиях.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожье и Херосне, передает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее эти территории вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В конце декабря прошедшего года Путин назначил прокуроров в четырех новых регионах РФ. Так, прокурором ЛНР стал Глеб Михайлов. В ДНР эту должность занял Андрей Спивак. В Запорожье — Кирилл Осипчук, а в Херсонской области — Андрей Петров.

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Парламентские партии Российской Федерации начали подготовку к выборам в законодательные органы Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, которые намечены на сентябрь текущего года. Подготовка начата, несмотря на военное положение, сообщают источники в парламентских партиях. «Все парламентские партии начали подготовку к намеченным на сентябрь 2023 года выборам в законодательные органы новых российских регионов. Несмотря на то что сейчас на этих территориях действует военное положение, во время которого выборы по закону не проводятся, в партиях исходят из того, что избирательные кампании состоятся», — сообщает «Коммерсант», со ссылкой на источники в парламентских партиях. Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Запорожье и Херосне, передает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее эти территории вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В конце декабря прошедшего года Путин назначил прокуроров в четырех новых регионах РФ. Так, прокурором ЛНР стал Глеб Михайлов. В ДНР эту должность занял Андрей Спивак. В Запорожье — Кирилл Осипчук, а в Херсонской области — Андрей Петров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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