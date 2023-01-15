В Магнитогорске мужчина разгромил магазин и угрожал ножницами продавцу

В ходе ссоры мужчина стал громить витрины и угрожать продавцу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в круглосуточном магазине произошла драка, в которой мужчина разгромил витрины и угрожал ножницами продавцу. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«Утром 15 января из отдела полиции „Правобережный“ города Магнитогорска поступила информация о драке в круглосуточном магазине разливных напитков по улице Советской. 30-летняя продавец рассказала, что один из покупателей учинил скандал. Мужчина стал кидать бутылки с алкогольной продукцией в остекление магазина, разбив, таким образом, витрину, окно и входную дверь. Затем схватил ножницы и начал ими угрожать заявительнице», — сообщают в пресс-службе управления.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего магнитогорца. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.