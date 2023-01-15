15 января 2023
14 января 2023

В Магнитогорске мужчина разгромил магазин и угрожал ножницами продавцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
В ходе ссоры мужчина стал громить витрины и угрожать продавцу Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в круглосуточном магазине произошла драка, в которой мужчина разгромил витрины и угрожал ножницами продавцу. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«Утром 15 января из отдела полиции „Правобережный“ города Магнитогорска поступила информация о драке в круглосуточном магазине разливных напитков по улице Советской. 30-летняя продавец рассказала, что один из покупателей учинил скандал. Мужчина стал кидать бутылки с алкогольной продукцией в остекление магазина, разбив, таким образом, витрину, окно и входную дверь. Затем схватил ножницы и начал ими угрожать заявительнице», — сообщают в пресс-службе управления.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего магнитогорца. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в круглосуточном магазине произошла драка, в которой мужчина разгромил витрины и угрожал ножницами продавцу. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. «Утром 15 января из отдела полиции „Правобережный“ города Магнитогорска поступила информация о драке в круглосуточном магазине разливных напитков по улице Советской. 30-летняя продавец рассказала, что один из покупателей учинил скандал. Мужчина стал кидать бутылки с алкогольной продукцией в остекление магазина, разбив, таким образом, витрину, окно и входную дверь. Затем схватил ножницы и начал ими угрожать заявительнице», — сообщают в пресс-службе управления. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего магнитогорца. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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