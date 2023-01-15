15 января 2023

В челябинском районе волк загрыз двух собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., решетка, волк, животное, хищник, зверь, самец, млекопитающее
От лаек остались только хвосты Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) в поселке Чапаевский крупный волк загрыз двух собак. Об этом происшествии жители сообщают в социальных сетях.

«На Аминовке 15 января волк двух лаек задрал. Вон сколько крови. Нога осталась, да хвосты. Матерый, след крупный», — сообщил местный житель в группе «Аша | Vкурce» «ВКонтакте».

Житель поселка призвал беречь своих питомцев. Жители поселка отмечают, что в прошлом году волк также нападал на домашних собак.

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В Ашинском районе (Челябинская область) в поселке Чапаевский крупный волк загрыз двух собак. Об этом происшествии жители сообщают в социальных сетях. «На Аминовке 15 января волк двух лаек задрал. Вон сколько крови. Нога осталась, да хвосты. Матерый, след крупный», — сообщил местный житель в группе «Аша | Vкурce» «ВКонтакте». Житель поселка призвал беречь своих питомцев. Жители поселка отмечают, что в прошлом году волк также нападал на домашних собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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