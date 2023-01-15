В челябинском районе волк загрыз двух собак

От лаек остались только хвосты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ашинском районе (Челябинская область) в поселке Чапаевский крупный волк загрыз двух собак. Об этом происшествии жители сообщают в социальных сетях.

«На Аминовке 15 января волк двух лаек задрал. Вон сколько крови. Нога осталась, да хвосты. Матерый, след крупный», — сообщил местный житель в группе «Аша | Vкурce» «ВКонтакте».

Житель поселка призвал беречь своих питомцев. Жители поселка отмечают, что в прошлом году волк также нападал на домашних собак.