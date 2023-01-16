В Перми возле ТЦ «КИТ» пропал девятилетний мальчик. Фото

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Виды города. Пермь, торговый центр, кит, гайва
Последний раз мальчика видели у ТЦ «КИТ» Фото:

Потерявшегося мальчика последний раз видели у ТЦ «КИТ» в Перми. О том, что ребенок пропал, рассказали его родители.

«Помогите, пожалуйста, найти ребенка. Верхоланцев Михаил, девять лет. Был одет в синюю курточку с темно-синими вставками на плечах, шапку-шлем темно-серого цвета (ближе к черному), черные сапоги и черные горнолыжные перчатки с оранжевыми вставками», — написано в telegram-канале «Жесть — Пермь».

В сообщении указано, что мальчик ушел от ТЦ «КИТ» (мкр. Садовый) 16 января примерно в 15:00. Он мог сесть на любой автобус. Обеспокоенные родители просят сообщать любую информацию по телефонам: мама Ирина — 89641919687, папа Владимир — 89091018246.

О том, что в прикамской столице двое суток искали пропавшего 12-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. В итоге ребенка нашли, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас о местоположении мальчика ничего не известно
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Потерявшегося мальчика последний раз видели у ТЦ «КИТ» в Перми. О том, что ребенок пропал, рассказали его родители. «Помогите, пожалуйста, найти ребенка. Верхоланцев Михаил, девять лет. Был одет в синюю курточку с темно-синими вставками на плечах, шапку-шлем темно-серого цвета (ближе к черному), черные сапоги и черные горнолыжные перчатки с оранжевыми вставками», — написано в telegram-канале «Жесть — Пермь». В сообщении указано, что мальчик ушел от ТЦ «КИТ» (мкр. Садовый) 16 января примерно в 15:00. Он мог сесть на любой автобус. Обеспокоенные родители просят сообщать любую информацию по телефонам: мама Ирина — 89641919687, папа Владимир — 89091018246. О том, что в прикамской столице двое суток искали пропавшего 12-летнего мальчика, URA.RU писало ранее. В итоге ребенка нашли, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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