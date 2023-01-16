В Екатеринбурге открыли выставку «История солидарности» от фестиваля «ЧО»

Выставка о городских сообществах продлится в течение месяца Фото: Размик Закарян © URA.RU

Организаторы паблик-арт программы «ЧО» презентовали свой взгляд на идентичность жителей Екатеринбурга. Узнать о том, какая у жителей Урала самая яркая черта характера, можно благодаря выставке «История солидарности». Ее исследователи города представили возле Главпочтамта.

«Паблик арт-программа „ЧО“ занимается исследованием истории города и уральской идентичности. И, как мне кажется, солидарность — это одно из ярких качеств уральского характера. Это новый бренд, и, я надеюсь, мы и дальше будем работать с этой темой, исследовать ее и отображать в арт-объектах», — рассказал руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.

Выставка возле Главпочтамта появилась благодаря исследователям города — куратору проекта Полине Ивановой и куратору публичной программы «ЧО» Артему Антипину. Екатеринбуржцы начали изучать городские сообщества в 2021 году в рамках цикла исследовательских семинаров, в которых участвовали историки и краеведы.

«Наше исследование посвящено солидарности, оно заранее планировалось к 300-летию Екатеринбурга. Дело в том, что, чем ближе к юбилею, тем больше у горожан появляется спрос на историю города, интерес к ней», — рассказала куратор проекта Полина Иванова.

Выставка будет доступна ежедневно в течение месяца на стендах возле Главпочтамта на проспекте Ленина, 39. Ее презентация для горожан пройдет 24 января в 19.30 в ТЦ Sila Voli. Авторы проекта расскажут екатеринбуржцам не только о смысле выставки, но и акцентируют внимание на специальных QR-кодах, по которым можно будет изучать городские сообщества прошлого более подробно.

Ранее организаторы паблик-арт программы «ЧО» презентовали сайт, на котором горожане могли узнать, как раньше екатеринбуржцы объединялись в сообщества и влияли на городскую среду с XVIII по XX век. Также организаторы выпустили комикс о городских сообществах, который можно приобрести в книжном магазине «Пиотровский» или в Уральском филиале государственного центра изобразительных искусств (ГЦСИ).