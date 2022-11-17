Фестиваль «ЧО» открыл онлайн-выставку об истории солидарности сообществ в Екатеринбурге

В дальнейшем сайт с картинками о солидарности превратиться в печатный комикс Фото: Размик Закарян © URA.RU

В исторический день рождения Екатеринбурга, 18 ноября, запустился сайт, на котором горожане могут узнать, как раньше екатеринбуржцы объединялись в сообщества и влияли на городскую среду с XVIII по XX век. Речь идет о таких группах людей, как старообрядцы, поляки, представители свердловского рок-клуба и другие. Об этом рассказали в пресс-службе паблик-арт программы «ЧО».

«Этот проект помогает каждому из нас осознать, какую важную роль играли сообщества в развитии города. В очередной раз мы убеждаемся в том, что сила Урала — люди, которые делают все возможное, чтобы изменить мир вокруг себя», — рассказал руководитель «ЧО» Никита Харисов.

История оформлена в интерактивные комиксы, лекций и инфографики, которые расскажут горожанам, какой была солидарность в Екатеринбурге, для чего люди объединялись в группы и чего хотели добиться. По словам куратора проекта «История солидарности» и лидера арх-группы Podelniki Полины Ивановой, в рамках онлайн-выставки будут представлены 14 сообществ, но их количество будет расширяться.

До конца года организаторы выставки издадут комикс в бумажной версии и откроют полноценную офлайн-выставку по истории солидарности в Екатеринбурге. Сейчас комиксы можно посмотреть на сайте: историясолидарности.рф или через портал паблик-арт программы «ЧО»: chofest.ru в разделе «История солидарности».

Фото: пресс-служба паблик-арт программа «ЧО»