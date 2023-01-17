Депздрав ХМАО проводит проверку из-за гибели пациентки, которой не могли поставить диагноз 2 месяца

В Нягани пациентка умерла, не дождавшись верного диагноза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент здравоохранения ХМАО устанавливает обстоятельства гибели пациентки, которой не смогли диагностировать тромбоз вен кишечника. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU сообщили о начале проведения ведомственной проверки двух медицинских учреждений в Нягани по обращению родственников погибшей.

«В рамках ведомственного контроля по обращению граждан проводится ведомственная проверка двух медицинских учреждений в Нягани, участвовавших в оказании медицинской помощи пациентке. Срок окончания проверки — 31 января 2023 года», — сообщили в депздраве ХМАО.

Журналисту URA.RU удалось связаться с родственниками пациентки. По их словам, она четыре раза обращалась за медицинской помощью, пережила две операции, но улучшения состояния не было. «После первой операции рвота не прекращалась, начались головокружения, обмороки и судороги. При последней госпитализации, уже в хирургию, врач сообщил, что нужна рентгеноскопия, но аппарат оказался сломанным. Пока мы ждали, что его починят, время ушло, и ее не смогли спасти: санавиация не взяла ее на борт в Ханты-Мансийск. В заключении о причинах смерти — тромбоз кишечника после двух месяцев болезни. Мы ждем результаты проверки депздрава, считаем, что всему виной халатность врачей, которые не смогли поставить верный диагноз», — сообщил родственник погибшей.