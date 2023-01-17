Мэрия Челябинска снизила цену на недострой семьи экс-депутата гордумы Александра Силина, но несмотря на это объект не удалось продать с торгов. Желающих купить объект не нашлось, сообщается на сайте мэрии.
«Начальная цена предмета аукциона составляет 2 миллиона 825 тысяч 700 рублей. По окончании срока подачи заявок на участие не была подана ни одна заявка. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Челябинск, по Копейскому шоссе, несостоявшимся», — сообщается на сайте.
Площадь недостроенного автосервиса с магазином и кафе составляет 1210 квадратных метров. Степень готовности объекта — 10%. Начальная цена комплекса на первых торгах составляла 3 млн 690 тысяч рублей. Сейчас стоимость недостроя снизилась до 2 млн 825 тысяч 700 рублей.
Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенный автосервис с магазином и кафе, до этого принадлежавший семье экс-депутата гордумы. Недострой у семьи Силина был изъят по решению суда в 2018 году. Причина изъятия в том, что договор аренды земли был заключен на три года, но на дату окончания срока строительства объект не был построен, стройка была заморожена.
Начальная цена объекта на первых торгах составляла 3 млн 690 тысяч рублей, сейчас стоимость снизилась до 2 млн 825 тысяч 700 рублей
Скрин: публичная карта Роскадастр
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Мэрия Челябинска снизила цену на недострой семьи экс-депутата гордумы Александра Силина, но несмотря на это объект не удалось продать с торгов. Желающих купить объект не нашлось, сообщается на сайте мэрии. «Начальная цена предмета аукциона составляет 2 миллиона 825 тысяч 700 рублей. По окончании срока подачи заявок на участие не была подана ни одна заявка. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Челябинск, по Копейскому шоссе, несостоявшимся», — сообщается на сайте. Площадь недостроенного автосервиса с магазином и кафе составляет 1210 квадратных метров. Степень готовности объекта — 10%. Начальная цена комплекса на первых торгах составляла 3 млн 690 тысяч рублей. Сейчас стоимость недостроя снизилась до 2 млн 825 тысяч 700 рублей. Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенный автосервис с магазином и кафе, до этого принадлежавший семье экс-депутата гордумы. Недострой у семьи Силина был изъят по решению суда в 2018 году. Причина изъятия в том, что договор аренды земли был заключен на три года, но на дату окончания срока строительства объект не был построен, стройка была заморожена.