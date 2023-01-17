Площадь недостроенного автосервиса с магазином и кафе составляет 1210 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска снизила цену на недострой семьи экс-депутата гордумы Александра Силина, но несмотря на это объект не удалось продать с торгов. Желающих купить объект не нашлось, сообщается на сайте мэрии.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 2 миллиона 825 тысяч 700 рублей. По окончании срока подачи заявок на участие не была подана ни одна заявка. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Челябинск, по Копейскому шоссе, несостоявшимся», — сообщается на сайте.

Площадь недостроенного автосервиса с магазином и кафе составляет 1210 квадратных метров. Степень готовности объекта — 10%. Начальная цена комплекса на первых торгах составляла 3 млн 690 тысяч рублей. Сейчас стоимость недостроя снизилась до 2 млн 825 тысяч 700 рублей.

Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенный автосервис с магазином и кафе, до этого принадлежавший семье экс-депутата гордумы. Недострой у семьи Силина был изъят по решению суда в 2018 году. Причина изъятия в том, что договор аренды земли был заключен на три года, но на дату окончания срока строительства объект не был построен, стройка была заморожена.