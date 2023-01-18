Свердловский завод, куда прилетал зам Шойгу, массово ищет сотрудников. Фото

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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, сварка, сварщик, рабочий, цех, проивзодство, уральский завод многогранных опор
На Серовский механический завод ищут токарей, операторов станков, фрезеровщиков

На Серовский механический завод (Свердловская область), куда в ноябре 2022 года прилетал заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, требуются токари, слесари, фрезеровщики. Только за два дня на завод устроились 100 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«За несколько дней к команде механиков присоединились около 100 человек, в том числе сотрудники других предприятий. Сохраняется высокая востребованность в кадрах в связи ростом объемов производства и активным техническим оснащением производства, так как мы работаем по программе импортозамещения», — рассказали на предприятии.

На завод требуются токари, операторы станков с программным управлением, инженеры-технологи, прессовщики на гидропресс, фрезеровщики, шлифовальщики, слесари-ремонтники, уборщики производственных помещений. В ноябре с визитом на Серовский механический завод приезжал заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев. Предприятие выпускает спецпродукцию по гособоронзаказу. 

Ранее URA.RU сообщало, что массово ищут работников и на других промышленных предприятиях. В частности, на «Уралтрансмаше» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») и Уральском заводе гражданской авиации.

После новогодних праздников жители массово пришли устраиваться на предприятие
После новогодних праздников жители массово пришли устраиваться на предприятие
Фото: пресс-служба Серовского механического завода

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На Серовский механический завод (Свердловская область), куда в ноябре 2022 года прилетал заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, требуются токари, слесари, фрезеровщики. Только за два дня на завод устроились 100 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. «За несколько дней к команде механиков присоединились около 100 человек, в том числе сотрудники других предприятий. Сохраняется высокая востребованность в кадрах в связи ростом объемов производства и активным техническим оснащением производства, так как мы работаем по программе импортозамещения», — рассказали на предприятии. На завод требуются токари, операторы станков с программным управлением, инженеры-технологи, прессовщики на гидропресс, фрезеровщики, шлифовальщики, слесари-ремонтники, уборщики производственных помещений. В ноябре с визитом на Серовский механический завод приезжал заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев. Предприятие выпускает спецпродукцию по гособоронзаказу.  Ранее URA.RU сообщало, что массово ищут работников и на других промышленных предприятиях. В частности, на «Уралтрансмаше» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») и Уральском заводе гражданской авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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