Свердловский завод, куда прилетал зам Шойгу, массово ищет сотрудников. Фото

На Серовский механический завод ищут токарей, операторов станков, фрезеровщиков Анна Майорова © URA.RU

На Серовский механический завод (Свердловская область), куда в ноябре 2022 года прилетал заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, требуются токари, слесари, фрезеровщики. Только за два дня на завод устроились 100 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«За несколько дней к команде механиков присоединились около 100 человек, в том числе сотрудники других предприятий. Сохраняется высокая востребованность в кадрах в связи ростом объемов производства и активным техническим оснащением производства, так как мы работаем по программе импортозамещения», — рассказали на предприятии.

На завод требуются токари, операторы станков с программным управлением, инженеры-технологи, прессовщики на гидропресс, фрезеровщики, шлифовальщики, слесари-ремонтники, уборщики производственных помещений. В ноябре с визитом на Серовский механический завод приезжал заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев. Предприятие выпускает спецпродукцию по гособоронзаказу.

Ранее URA.RU сообщало, что массово ищут работников и на других промышленных предприятиях. В частности, на «Уралтрансмаше» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») и Уральском заводе гражданской авиации.