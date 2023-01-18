Моравецкий раскрыл, почему Польше выгодно разрушение Украины

Премьер Польши: польские предприниматели получат выгоду от восстановления Украины
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Польша будет принимать активное участие в восстановлении Украины, отметил Матеуш Моравецкий Фото:
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Польша будет играть ведущую роль в восстановлении Украины, а польские предприниматели получат от этого выгоду. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами.

«Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины», — сказал Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. Польский премьер-министр отметил, что в процессе восстановления инфраструктуры Украины Польша будет играть ведущую роль.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления инфраструктуры страны украинское правительство ожидает от западных стран 17 млрд долларов в 2023 году. А общая сумма для восстановления Украины, по его словам, — 700 миллиардов долларов.

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Польша будет играть ведущую роль в восстановлении Украины, а польские предприниматели получат от этого выгоду. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами. «Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины», — сказал Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. Польский премьер-министр отметил, что в процессе восстановления инфраструктуры Украины Польша будет играть ведущую роль. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления инфраструктуры страны украинское правительство ожидает от западных стран 17 млрд долларов в 2023 году. А общая сумма для восстановления Украины, по его словам, — 700 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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