Моравецкий раскрыл, почему Польше выгодно разрушение Украины

Польша будет играть ведущую роль в восстановлении Украины, а польские предприниматели получат от этого выгоду. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами.
«Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины», — сказал Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. Польский премьер-министр отметил, что в процессе восстановления инфраструктуры Украины Польша будет играть ведущую роль.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления инфраструктуры страны украинское правительство ожидает от западных стран 17 млрд долларов в 2023 году. А общая сумма для восстановления Украины, по его словам, — 700 миллиардов долларов.
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Польша будет играть ведущую роль в восстановлении Украины, а польские предприниматели получат от этого выгоду. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами. «Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины», — сказал Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. Польский премьер-министр отметил, что в процессе восстановления инфраструктуры Украины Польша будет играть ведущую роль. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что для восстановления инфраструктуры страны украинское правительство ожидает от западных стран 17 млрд долларов в 2023 году. А общая сумма для восстановления Украины, по его словам, — 700 миллиардов долларов.