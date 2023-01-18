Силовики, нашедшие тело девочки в Екатеринбурге, возбудили дело о доведении до суицида

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Силовики из регионального СУ СК официально не комментируют дело Фото:

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до суицида после инцидента с гибелью школьницы в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Уголовное дело было возбуждено для проведения необходимых экспертиз», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Там отметили, что возбуждение дела не свидетельствует о криминальной причине смерти, однако силовики должны выполнить эти действия, чтобы соблюсти закон.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Тело девочки нашли на улице в Академическом районе 16 января, о чем сообщили очевидцы. На место происшествия приехали силовики, которые проводили проверку по инциденту.

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Следователи возбудили уголовное дело о доведении до суицида после инцидента с гибелью школьницы в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщил осведомленный источник. «Уголовное дело было возбуждено для проведения необходимых экспертиз», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Там отметили, что возбуждение дела не свидетельствует о криминальной причине смерти, однако силовики должны выполнить эти действия, чтобы соблюсти закон. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Тело девочки нашли на улице в Академическом районе 16 января, о чем сообщили очевидцы. На место происшествия приехали силовики, которые проводили проверку по инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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