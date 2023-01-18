Силовики, нашедшие тело девочки в Екатеринбурге, возбудили дело о доведении до суицида

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до суицида после инцидента с гибелью школьницы в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Уголовное дело было возбуждено для проведения необходимых экспертиз», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Там отметили, что возбуждение дела не свидетельствует о криминальной причине смерти, однако силовики должны выполнить эти действия, чтобы соблюсти закон.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Тело девочки нашли на улице в Академическом районе 16 января, о чем сообщили очевидцы. На место происшествия приехали силовики, которые проводили проверку по инциденту.
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