Силовики, нашедшие тело девочки в Екатеринбурге, возбудили дело о доведении до суицида

18 января 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Силовики из регионального СУ СК официально не комментируют дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело о доведении до суицида после инцидента с гибелью школьницы в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщил осведомленный источник. «Уголовное дело было возбуждено для проведения необходимых экспертиз», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Там отметили, что возбуждение дела не свидетельствует о криминальной причине смерти, однако силовики должны выполнить эти действия, чтобы соблюсти закон. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Тело девочки нашли на улице в Академическом районе 16 января, о чем сообщили очевидцы. На место происшествия приехали силовики, которые проводили проверку по инциденту.

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до суицида после инцидента с гибелью школьницы в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщил осведомленный источник. «Уголовное дело было возбуждено для проведения необходимых экспертиз», — приводит слова источника газета «Комсомольская правда — Екатеринбург». Там отметили, что возбуждение дела не свидетельствует о криминальной причине смерти, однако силовики должны выполнить эти действия, чтобы соблюсти закон. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Тело девочки нашли на улице в Академическом районе 16 января, о чем сообщили очевидцы. На место происшествия приехали силовики, которые проводили проверку по инциденту.