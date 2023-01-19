В ООН обсудят войну Киева против народа Донбасса

В Организации Объединенных Наций пройдет неформальное заседание Совета Безопасности по теме военных действий, которые Киев ведет против жителей Донбасса с 2014 года. Мероприятие пройдет 20 января в 10:00 часов (18:00 мск).
«Неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу по инициативе России, начало мероприятия в 10:00 (18:00 мск)», — сообщают РИА Новости.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал в своем telegram-канале, что на заседании примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова. Он уточнил, что трансляция будет вестись на UN Web TV.
Ранее URA.RU сообщало о саммите мира, который хотят провести представители Украины на площадке ООН. Постпредство РФ отреагировало на планы саммита, как на пропагандистский шаг.
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В Организации Объединенных Наций пройдет неформальное заседание Совета Безопасности по теме военных действий, которые Киев ведет против жителей Донбасса с 2014 года. Мероприятие пройдет 20 января в 10:00 часов (18:00 мск). «Неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу по инициативе России, начало мероприятия в 10:00 (18:00 мск)», — сообщают РИА Новости. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал в своем telegram-канале, что на заседании примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова. Он уточнил, что трансляция будет вестись на UN Web TV. Ранее URA.RU сообщало о саммите мира, который хотят провести представители Украины на площадке ООН. Постпредство РФ отреагировало на планы саммита, как на пропагандистский шаг.