В ООН обсудят войну Киева против народа Донбасса

СБ ООН 20 января проведет заседание по теме обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

20 января 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Заседание СБ ООН будет транслироваться на UN Web TV Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Организации Объединенных Наций пройдет неформальное заседание Совета Безопасности по теме военных действий, которые Киев ведет против жителей Донбасса с 2014 года. Мероприятие пройдет 20 января в 10:00 часов (18:00 мск). «Неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу по инициативе России, начало мероприятия в 10:00 (18:00 мск)», — сообщают РИА Новости. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал в своем telegram-канале , что на заседании примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова. Он уточнил, что трансляция будет вестись на UN Web TV. Ранее URA.RU сообщало о саммите мира, который хотят провести представители Украины на площадке ООН. Постпредство РФ отреагировало на планы саммита, как на пропагандистский шаг.

В Организации Объединенных Наций пройдет неформальное заседание Совета Безопасности по теме военных действий, которые Киев ведет против жителей Донбасса с 2014 года. Мероприятие пройдет 20 января в 10:00 часов (18:00 мск). «Неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу по инициативе России, начало мероприятия в 10:00 (18:00 мск)», — сообщают РИА Новости. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал в своем telegram-канале, что на заседании примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова. Он уточнил, что трансляция будет вестись на UN Web TV. Ранее URA.RU сообщало о саммите мира, который хотят провести представители Украины на площадке ООН. Постпредство РФ отреагировало на планы саммита, как на пропагандистский шаг.