Постпредство РФ при ООН раскрыло, чего намерена добиться Украина «саммитом мира»

Полянский: Киев хочет показать, что якобы пользуется широкой поддержкой в мире

14 января 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский заявил, что обсуждения о «саммите мира» являются пропагандистскими Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские заявления о том, что они хотят провести «саммит мира» пропагандистская, Киев намерен показать, что якобы пользуется достаточной поддержкой в мире. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Все эти дискуссии о „саммите“, конечно, являются очень пропагандистскими. Киев хочет показать, что он пользуется широкой поддержкой или поддержкой большинства на международной арене. Это, конечно, не так», — сказал Полянский в эфире телеканала RT. По его словам, это ограничится регулярным заседанием специальной сессии Генассамблеи по Украине, заседанием Совета Безопасности. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов провести «саммит мира» на площадке ООН. В постоянном представительстве России в ООН ответили, что такой саммит невозможно провести без участия РФ. Так, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что организация это не собирается устраивать съезд. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что такая инициатива со стороны Киева является «пустышкой», передает RT.

Украинские заявления о том, что они хотят провести «саммит мира» пропагандистская, Киев намерен показать, что якобы пользуется достаточной поддержкой в мире. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Все эти дискуссии о „саммите“, конечно, являются очень пропагандистскими. Киев хочет показать, что он пользуется широкой поддержкой или поддержкой большинства на международной арене. Это, конечно, не так», — сказал Полянский в эфире телеканала RT. По его словам, это ограничится регулярным заседанием специальной сессии Генассамблеи по Украине, заседанием Совета Безопасности. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов провести «саммит мира» на площадке ООН. В постоянном представительстве России в ООН ответили, что такой саммит невозможно провести без участия РФ. Так, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил, что организация это не собирается устраивать съезд. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что такая инициатива со стороны Киева является «пустышкой», передает RT.