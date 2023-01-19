В Пермском крае для поддержки жен мобилизованных применят арт-терапию

20 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Изобразительное искусство лишь один из видов арт-терапии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Березниках Пермского края проводят психологические встречи для жен мобилизованных, которые остались дома с детьми. Психологи для снятия стресса у женщин решили применить арт-терапию, чтобы помочь им с помощью искусства. «Встреча пройдет в комфортной обстановке. Участники снимут психоэмоциональное напряжение, используя арт-терапию и релакс-технологии», — говорится на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Ближайшее мероприятие состоится 3 февраля. Его проведет педагог-психолог Наталья Кощеева. Ранее URA.RU рассказывало, что в зону спецоперации из учебных центров в Елани и Тюмени на этой неделе отправились последние мобилизованные жители Прикамья. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не ставит целью оккупацию соседней страны.

В Березниках Пермского края проводят психологические встречи для жен мобилизованных, которые остались дома с детьми. Психологи для снятия стресса у женщин решили применить арт-терапию, чтобы помочь им с помощью искусства. «Встреча пройдет в комфортной обстановке. Участники снимут психоэмоциональное напряжение, используя арт-терапию и релакс-технологии», — говорится на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Ближайшее мероприятие состоится 3 февраля. Его проведет педагог-психолог Наталья Кощеева. Ранее URA.RU рассказывало, что в зону спецоперации из учебных центров в Елани и Тюмени на этой неделе отправились последние мобилизованные жители Прикамья. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не ставит целью оккупацию соседней страны.