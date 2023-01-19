19 января 2023

В Пермском крае для поддержки жен мобилизованных применят арт-терапию

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Открытие ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. Екатеринбург, художник, рисование, мольберт, изобразительное искусство, школа искусств, живопись, художественная мастерская, эстамп, изостудия
Изобразительное искусство лишь один из видов арт-терапии (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

В Березниках Пермского края проводят психологические встречи для жен мобилизованных, которые остались дома с детьми. Психологи для снятия стресса у женщин решили применить арт-терапию, чтобы помочь им с помощью искусства.

«Встреча пройдет в комфортной обстановке. Участники снимут психоэмоциональное напряжение, используя арт-терапию и релакс-технологии», — говорится на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Ближайшее мероприятие состоится 3 февраля. Его проведет педагог-психолог Наталья Кощеева.

Ранее URA.RU рассказывало, что в зону спецоперации из учебных центров в Елани и Тюмени на этой неделе отправились последние мобилизованные жители Прикамья. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не ставит целью оккупацию соседней страны.

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В Березниках Пермского края проводят психологические встречи для жен мобилизованных, которые остались дома с детьми. Психологи для снятия стресса у женщин решили применить арт-терапию, чтобы помочь им с помощью искусства. «Встреча пройдет в комфортной обстановке. Участники снимут психоэмоциональное напряжение, используя арт-терапию и релакс-технологии», — говорится на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Ближайшее мероприятие состоится 3 февраля. Его проведет педагог-психолог Наталья Кощеева. Ранее URA.RU рассказывало, что в зону спецоперации из учебных центров в Елани и Тюмени на этой неделе отправились последние мобилизованные жители Прикамья. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не ставит целью оккупацию соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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