В Пермском крае для поддержки жен мобилизованных применят арт-терапию

В Березниках Пермского края проводят психологические встречи для жен мобилизованных, которые остались дома с детьми. Психологи для снятия стресса у женщин решили применить арт-терапию, чтобы помочь им с помощью искусства.
«Встреча пройдет в комфортной обстановке. Участники снимут психоэмоциональное напряжение, используя арт-терапию и релакс-технологии», — говорится на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Ближайшее мероприятие состоится 3 февраля. Его проведет педагог-психолог Наталья Кощеева.
Ранее URA.RU рассказывало, что в зону спецоперации из учебных центров в Елани и Тюмени на этой неделе отправились последние мобилизованные жители Прикамья. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не ставит целью оккупацию соседней страны.
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