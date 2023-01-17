Все мобилизованные пермяки, проходившие подготовку в Елани, отправляются в зону СВО

Из Елани в зону СВО отправляются последние группы мобилизованных пермяков
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Отправка военнослужащих проходит 17 и 18 января Фото:
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Мобилизация в России

Из Елани в зону проведения спецоперации 17 и 18 января состоятся последние отправки мобилизованных пермяков. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

«Сегодня в учебной части в Елани состоится отправка в зону спецоперации воинской части, укомплектованной, в том числе, мобилизованными из Пермского края. Военнослужащие направляются в населенные пункты новых присоединенных территорий России для обеспечения задач СВО. Отправка еще одной части планируется завтра, 18 января. Таким образом, все мобилизованные прикамцы завершили спецподготовку в Еланской учебной части», — сообщает пресс-служба.

До 2023 года из еланского учебного центра в зону спецоперации были направлены три полка и две воинские части, в составе которых были жители Пермского края. Также несколько батальонов и дивизионов убыло в зону СВО из учебного центра, расположенного в Тюмени. Сейчас все пермяки, проходившие там подготовку, принимают участие в спецоперации.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не преследует цели оккупации территории этой страны.

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Из Елани в зону проведения спецоперации 17 и 18 января состоятся последние отправки мобилизованных пермяков. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба правительства Пермского края. «Сегодня в учебной части в Елани состоится отправка в зону спецоперации воинской части, укомплектованной, в том числе, мобилизованными из Пермского края. Военнослужащие направляются в населенные пункты новых присоединенных территорий России для обеспечения задач СВО. Отправка еще одной части планируется завтра, 18 января. Таким образом, все мобилизованные прикамцы завершили спецподготовку в Еланской учебной части», — сообщает пресс-служба. До 2023 года из еланского учебного центра в зону спецоперации были направлены три полка и две воинские части, в составе которых были жители Пермского края. Также несколько батальонов и дивизионов убыло в зону СВО из учебного центра, расположенного в Тюмени. Сейчас все пермяки, проходившие там подготовку, принимают участие в спецоперации. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса и не преследует цели оккупации территории этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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