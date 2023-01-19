Торговая сеть «Магнит» простила челябинцам кражу водки

В Верхнеуральске Челябинской области торговая сеть «Магнит» простила троих жителей, укравших водку и закуску в магазине. О прекращении уголовного дела и примирении сторон URA.RU сообщили в пресс-службе Верхнеуральского суда области.
«Фигуранты процесса в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин „Магнит“, принадлежащий АО „Тандер“, где попытались выйти из магазина с запрятанными тремя бутылками водки, упаковками бекона и окорочка цыпленка, стаканом сметаны, но были задержаны охраной. В суде потерпевший попросил прекратить уголовное дело», — сообщают в ведомстве.
Ущерб в размере 1 342,65 рублей возмещен полностью, какие-либо претензии отсутствуют. Суд постановил прекратить уголовное дело, хотя государственный обвинитель был против, указав на привлечение к уголовной ответственности фигурантов ранее.
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