19 января 2023

Торговая сеть «Магнит» простила челябинцам кражу водки

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Магнит, сетевой супермаркет. Челябинск, торговля, магнит, супермаркет, продуктовый магазин
Пьяные верхнеуральцы пытались вынести продукты под одеждой Фото:

В Верхнеуральске Челябинской области торговая сеть «Магнит» простила троих жителей, укравших водку и закуску в магазине. О прекращении уголовного дела и примирении сторон URA.RU сообщили в пресс-службе Верхнеуральского суда области.

«Фигуранты процесса в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин „Магнит“, принадлежащий АО „Тандер“, где попытались выйти из магазина с запрятанными тремя бутылками водки, упаковками бекона и окорочка цыпленка, стаканом сметаны, но были задержаны охраной. В суде потерпевший попросил прекратить уголовное дело», — сообщают в ведомстве.

Ущерб в размере 1 342,65 рублей возмещен полностью, какие-либо претензии отсутствуют. Суд постановил прекратить уголовное дело, хотя государственный обвинитель был против, указав на привлечение к уголовной ответственности фигурантов ранее.

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В Верхнеуральске Челябинской области торговая сеть «Магнит» простила троих жителей, укравших водку и закуску в магазине. О прекращении уголовного дела и примирении сторон URA.RU сообщили в пресс-службе Верхнеуральского суда области. «Фигуранты процесса в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин „Магнит“, принадлежащий АО „Тандер“, где попытались выйти из магазина с запрятанными тремя бутылками водки, упаковками бекона и окорочка цыпленка, стаканом сметаны, но были задержаны охраной. В суде потерпевший попросил прекратить уголовное дело», — сообщают в ведомстве. Ущерб в размере 1 342,65 рублей возмещен полностью, какие-либо претензии отсутствуют. Суд постановил прекратить уголовное дело, хотя государственный обвинитель был против, указав на привлечение к уголовной ответственности фигурантов ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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