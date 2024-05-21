В Челябинской области сэкономили тепло и свет на миллионы рублей

21 мая 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Председатель комитета ЗСО Алексей Денисенко подчеркнул, что программа энергосбережения экономит деньги жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области благодаря реализации программы энергосбережения в 2023 году удалось сэкономить почти 5000 гигакалорий тепловой энергии и почти 900 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Такая информация прозвучала 21 мая на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ регионального заксобрания. «В Челябинской области не первый год успешно реализуется программа „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности“. Цель программы заключается не только в повышении энергоэффективности в целом экономики нашей области, но и в экономии бюджетных средств, а также средств потребителей топливно-энергетических ресурсов, в первую очередь — жителей региона», — цитируют председателя комитета Алексея Денисенко в пресс-службе ЗСО. В 2023 году на финансирование программы энергосбережения в регионе направлено 33,8 миллиона рублей. В результате ее реализации сэкономлено 4980,98 гигакалорий тепловой и 858,47 тысячи киловатт-часов электрической энергии на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры. В органах исполнительной власти и госучреждениях региона экономия составила 619,128 тысячи киловатт-часов. Стоимость сэкономленной энергии составляет миллионы рублей. Средства областного бюджета направлены на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замену водонагревателей в бойлерных и центральных тепловых пунктах Магнитогорска и замену деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в школах и детсадах Снежинска. Также деньги были потрачены на замену неэффективных котлов в блочной газовой котельной в поселке Бускульский Чесменского района, капремонт фасада детского сада № 5 в Пласте, устройство частотных станций управления на объектах водоснабжения и водоотведения Еманжелинского района, а также на устройство индивидуального теплового пункта в детском саду № 12 поселка Мирный Сосновского района. В 2024 году объем средств, направленный на реализацию мероприятий по энергосбережению, сохранился на прежнем уровне и составил 33,8 миллиона рублей. Деньги будут направлены на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в двух учреждениях здравоохранения, а также на реализацию энергосберегающих мероприятий на объектах коммунального хозяйства в шести муниципалитетах региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области благодаря реализации программы энергосбережения в 2023 году удалось сэкономить почти 5000 гигакалорий тепловой энергии и почти 900 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Такая информация прозвучала 21 мая на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ регионального заксобрания. «В Челябинской области не первый год успешно реализуется программа „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности“. Цель программы заключается не только в повышении энергоэффективности в целом экономики нашей области, но и в экономии бюджетных средств, а также средств потребителей топливно-энергетических ресурсов, в первую очередь — жителей региона», — цитируют председателя комитета Алексея Денисенко в пресс-службе ЗСО. В 2023 году на финансирование программы энергосбережения в регионе направлено 33,8 миллиона рублей. В результате ее реализации сэкономлено 4980,98 гигакалорий тепловой и 858,47 тысячи киловатт-часов электрической энергии на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры. В органах исполнительной власти и госучреждениях региона экономия составила 619,128 тысячи киловатт-часов. Стоимость сэкономленной энергии составляет миллионы рублей. Средства областного бюджета направлены на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замену водонагревателей в бойлерных и центральных тепловых пунктах Магнитогорска и замену деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в школах и детсадах Снежинска. Также деньги были потрачены на замену неэффективных котлов в блочной газовой котельной в поселке Бускульский Чесменского района, капремонт фасада детского сада № 5 в Пласте, устройство частотных станций управления на объектах водоснабжения и водоотведения Еманжелинского района, а также на устройство индивидуального теплового пункта в детском саду № 12 поселка Мирный Сосновского района. В 2024 году объем средств, направленный на реализацию мероприятий по энергосбережению, сохранился на прежнем уровне и составил 33,8 миллиона рублей. Деньги будут направлены на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в двух учреждениях здравоохранения, а также на реализацию энергосберегающих мероприятий на объектах коммунального хозяйства в шести муниципалитетах региона.