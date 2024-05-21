Названы любимые бренды одежды челябинцев

Самыми востребованными брендами у челябинцев стали Love Republic и Lime

21 мая 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Челябинки этой весной стали чаще носить потертые джинсы, рубашки в клетку, куртки-косухи и «рваные» свитеры Фото: Размик Закарян © URA.RU У челябинцев в мае 2024 года самыми востребованными стали бренды Lime, 12 storeez, «Снежная королева» и Love Republic. При этом горожане перестали покупать кожаную одежду, но заинтересовались сеткой и бахромой. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе «Авито». «Возглавляет топ российских брендов по доле продаж в Челябинской области бренд одежды Lime. В первом квартале 2024 года продажи этого бренда выросли на площадке на 44% за год. На втором месте — 12 storrez. В целом продажи данного бренда выросли на 92% за год», — сообщили в пресс-службе. Далее в топе — «Снежная королева». Пользователи из Челябинска стали на 46% чаще покупать товары бренда. На четвертом месте по популярности у челябинцев Love Republic. Продажи этого бренда выросли за год на 17%. В целом весной 2024 года у челябинцев популярна женская одежда в стиле «гранж», ее продажи в городе выросли в два раза. Как правило, такая стилистика включает в себя потертые джинсы, рубашки в клетку, куртки-косухи, «рваные» свитеры. Также у горожан перед летом заметно вырос интерес к летним трендам. Одежда с цветочным принтом в марте — апреле продавалась в два раза чаще, чем в январе — феврале 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У челябинцев в мае 2024 года самыми востребованными стали бренды Lime, 12 storeez, «Снежная королева» и Love Republic. При этом горожане перестали покупать кожаную одежду, но заинтересовались сеткой и бахромой. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе «Авито». «Возглавляет топ российских брендов по доле продаж в Челябинской области бренд одежды Lime. В первом квартале 2024 года продажи этого бренда выросли на площадке на 44% за год. На втором месте — 12 storrez. В целом продажи данного бренда выросли на 92% за год», — сообщили в пресс-службе. Далее в топе — «Снежная королева». Пользователи из Челябинска стали на 46% чаще покупать товары бренда. На четвертом месте по популярности у челябинцев Love Republic. Продажи этого бренда выросли за год на 17%. В целом весной 2024 года у челябинцев популярна женская одежда в стиле «гранж», ее продажи в городе выросли в два раза. Как правило, такая стилистика включает в себя потертые джинсы, рубашки в клетку, куртки-косухи, «рваные» свитеры. Также у горожан перед летом заметно вырос интерес к летним трендам. Одежда с цветочным принтом в марте — апреле продавалась в два раза чаще, чем в январе — феврале 2024 года.